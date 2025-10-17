Kdo hoče staro knjigo?

Gospodarsko računovodstvo Daniela Andolška iz leta 1960, Zdravstveno stanje živali Stanka Arka iz leta 1963, Vodnik po Ljubljani Jožeta Javorška iz leta 1965, Bratovščina sinjega galeba Toneta Seliškarja iz leta 1977 in hkrati iz leta 1983, Jurij Kozjak Josipa Jurčiča iz leta 1984 so nekatere izmed 731 knjig, ki so se znašle na seznamu za odstranitev s polic doberdobske občinske knjižnice.

»Ko se je med lanskim letom knjižnica vselila v prenovljene prostore, so pregledali vse knjige in ugotovili, da so nekatere zelo stare oz. imajo zastarelo vsebino, spet za druge so bile nabavljene novejše izdaje. Da pridobimo prostor za nove knjige, ki jih knjižnica redno nabavlja, je treba starejše pač izločiti iz knjižničnega gradiva,« pojasnjuje doberdobska občinska odbornica Giulia Cernic.

Seznam je potrdil Erpac

Seznam knjig, ki jih čaka odpis, so poslali v odobritev deželnemu uradu za kulturno dediščino Erpac, ki je po preverjanju prižgal zeleno luč za »čistko«.

Erpac bo sicer prevzel le nekaj starejših knjig, za veliko večino pa je bila potrjena izločitev iz knjižničnega gradiva, ki je kakorkoli zakonsko predpisan postopek, ki ga je potrebno opraviti za pravilno upravljanje zbirk. Uporabnikom je tako zagotovljen dostop do nenehno posodobljenih knjig, ki zadovoljujejo različne kulturne potrebe skupnosti.

»Preden knjige izročimo specializiranemu podjetju, da jih uniči, smo njihov seznam objavili na občinski spletni strani. Približno sto knjig je že rezerviranih oz. je dobilo novega lastnika, ostale so še na voljo vsem, ki bi jih radi prevzeli,« še razlaga Giulia Cernic. Vlogo za prevzem knjig je treba poslati na naslov elektronske pošte biblioteca@com-doberdo-del-lago.regione.fvg.it. Za dodatne informacije je na voljo občinsko tajništvo (tel. 0481-7810) od ponedeljka do petka med 9. in 10. uro, ob ponedeljkih tudi od 14.30 do 16.30.