Kdo je ubil dekle v Medsočju?

Ni pogosto, da bi na knjižne police prišla kriminalka, ki se dogaja v domačem okolju. In to ne banalna kriminalka izpod peresa pisuna, ki ne presega ravni klišejske žanrske literature, temveč avtorsko delo, ki skozi žanrsko shemo ponudi bralcu veliko več s poseganjem v filozofijo, družbeno satiro, psihologijo in metafiziko.

Kdor ga je že spoznal iz Pianistovega dotika, ki je v prevodu bil med italijanskimi bralci požel še večji uspeh kot v Sloveniji, je seveda kaj takega pričakoval od Mirta Komela, filozofa, predavatelja na Univerzi v Ljubljani, v prostem času pa tudi pisatelja. Tako je leta 2018 izšel roman Medsočje, v namišljen kraj v srednjem delu Soške doline postavljena kriminalna zgodba. Pri goriški založbi Qudu je zdaj izšel njen prevod v italijanščino z naslovom Il tiglio spezzato.

Knjigo so v četrtek predstavili na dobro obiskanem srečanju v Kulturnem domu v nizu Knjiga ob 18.03. Po uvodnih nagovorih organizatorja Paola Pollija in gostitelja Igorja Komela, je avtorja in roman predstavil Miha Obit, neutrudni prevajalec slovenske poezije in proze v italijanščino, ki je svojo bero kakih trideset doslej že prevedenih knjig obogatil še s tem romanom Mirta Komela.

Na kratko je obnovil zgodbo vendar le toliko, da ni razkril končnega razpleta in morilca. Vse se začne, ko se v službi izgoreli novinar Erik Tlomm - pisateljev alter-ego, saj sta ime in priimek anagram avtorjevih - preseli v Medsočje na počitek in psihološko okrevanje. Spokojni vsakdan vasi pretrese razburljiv dogodek. Ponoči strela udari v staro lipo sredi vaškega trga, na razklanem deblu pa zjutraj odkrijejo golo truplo dekleta, županove hčerke, ki jo je bil Erik spoznal ob prihodu v vas. Začne se preiskava, ki jo vodi detektivka Dante D. Erik z njo sodeluje, obenem pa njegovi dnevniški zapisi bralca seznanjajo z dogajanjem. Sum oplazi mnoge vidne like, od očeta-župana, do župnika, do samega Erika. Presenetljiv razplet pa ostaja skrivnost, ki jo bodo bralci lahko razvozlali šele na koncu romana.

»Že Goričani smo čudaki...«

Komel je povedal, da se je ideja za kriminalko porodila na spodbudo založnika po uspehu njegovega prvenca. Kdor bi Medsočje iskal na zemljevidu ali na googlu, ga ne bo našel, saj je to imaginarni kraj, ki so mu ga navdihnila mladostništva potepanja in kampiranje ob Soči med Kobaridom in Tolminom, Mostom na Soči in Kanalom. V Medsočju je nekaj iz vsakega od teh krajev in njegovih ljudi. »Že mi Goričani smo čudaški ljudje, bolj ko greš gor ob Soči, bolj so posebni,« se je pošalil avtor.

»Ko sem začel pisati in še dolgo potem, nisem vedel, kdo bo morilec. Bal sem se, da se ne bi podzavestno izdal, zato sem se prepustil dogajanju v zgodbi,« je še povedal Komel, ki se je v knjigi poslužil znanja s področja lacanovske psihoanalize. Detektivka Dante je namreč specialistka za forenzično analizo, na moč podobno Lacanovemu pristopu. Skrajno poenostavljeno gre za to, da iz spisov razbira sledi resnice s pozornostjo bolj na obliko kot na vsebino napisanega.

Pogovor z Miho Obitom je nanesel tudi na slovenski kriminalistični roman, ki ni tako zanemarljiv, kot se na prvi pogled zdi, saj se je v dobrem stoletju nabralo kakih dvesto naslovov, je povedal Komel. Žanr je poživil niz uspešnic Tadeja Goloba, ki je s sabo potegnil še Avgusta Demšarja in druge. Kaj pa Medsočje? Tržni uspeh ni primerljiv z omenjenimi, je pa bil roman zelo bran v filozofskih in literarnih krogih, kajpak, ker je avtor v njih poznan, ampak gotovo tudi zaradi njegove večplastne in bogate vsebine.