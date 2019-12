Kdor se ne boji mrzle vode, se jim lahko pridruži

Kajakaški klub Šilec iz Gorice bo tudi letos vstopil v novo leto na svojevrsten način. Njegovi najbolj drzni člani in zvesti prijatelji se bodo na novoletni dan že osemindvajsetič podali na mrzle valove Soče in si na cilju zaželeli vse najboljše v prihajajočem letu. Živo pisana kolona kajakov bo startala točno ob 12. uri na novega leta dan, v sredo 1. januarja, z brega pod goriškim sejemskim razstaviščem. Cilj bodo kajakaši dosegli po dobri uri in pol veslanja. Na suho bodo veslači stopili pod avtocestnim mostom pri Sovodnjah, le kakih sto metrov pred izlivom Vipave v Sočo. Tam jih bo pričakala spremljevalna ekipa s šampanjcem, s katerim bodo nazdravili novemu letu; ne bo manjkalo niti raznih dobrot, ki so ostale od najdaljše noči v letu.

Kajakaško društvo Šilec in ZSŠDI, ki sodeluje pri pobudi, vabita vse tiste, ki bi med svoje »pustolovščine« vpisali tudi novoletni spust po Soči, naj se zglasijo na startu po 11. uri, kjer bodo dobili vsa nadaljnja navodila. Prireditelja opozarjata udeležence, naj se za to »pustolovščino« opremijo z zimsko opremo, predvsem s primernimi rokavicami, kajti voda je 1. januarja vse prej kot topla. Prireditelja tudi upata, da se bo do novega leta vodostaj Soče nekoliko znižal, kajti visoka reka po prejšnjih deževnih dneh ni najbolj primerna za novoletni spust.