Kdor se ni zbal dežja, je užival

Prva dva dneva letošnjih Okusov ob meji sta minila v znamenju muhastega vremena, tako da je v enogastronomskih dobrotah užival le tisti, ki se ni zbal dežja. Obiskovalcev je bilo nedvomno manj kot v prejšnjih letih, po drugi strani se je pod šotori ob najrazličnejših stojnicah kakorkoli zbralo kar nekaj obiskovalcev. Vremenske napovedi za današnji in jutrišnji dan so boljše, saj vremenoslovci ne napovedujejo novih padavin, zaradi česar upravitelji stojnic upajo, da bo praznik le zaživel kot v preteklosti, ko so še pred nedeljskim zaključkom prireditve nekateri izmed njih že razprodali vse svoje jedi in pijače.

Z velikim šotorom, pod katerim se je včeraj in predvčerajšnjem marsikdo zatekel pred dežjem, razpolaga tudi Zveza slovenske katoliške prosvete, ki je podobno kot v prejšnjih letih svojo Slovensko vas postavila v Crispijevi ulici pred Trgovinsko zbornico. Najrazličnejše domače jedi in pivo, palačinke in briško kapljico ponujajo društva F.B. Sedej iz Števerjana, Sabotin iz Štmavra in Hrast iz Doberdoba ter Vinoteka števerjanski griči.

Na Trgu Sv. Antona prihajajo na svoj račun ljubitelji krajevnih pridelkov, ki izstopajo po svoji kakovosti. Svojo stojnico so postavili tudi člani goriške skupnosti Slow food, ki jo vodi priznani vrhovski gostinec Avguštin Devetak. Po njegovih besedah je tudi v naših krajih kar nekaj odličnosti, ki jih gre zaščititi; med njimi sta na primer rešeljikov med in kraška ovca. Ponudbo na Trgu Sv. Antona dopolnjujejo vinarji iz Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja, ki so zaslužni, da je briška avtohtona sorta vse bolj razpoznavna.