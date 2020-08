Kjer vsak predmet najde novega lastnika

Prvi severnoprimorski center uporabnih predmetov, izmenjav in ponovne rabe Muca CUPatarica, ki je konec maja zaživel v nekdanji carinarnici v Solkanu in ki je nastal po vzoru pionirskega projekta Komunalnega podjetja Izola, je uspešno prestal uvajalno obdobje. Domačini so ga namreč nadvse lepo sprejeli, mnogi pa so izmenjavo in ponovno uporabo od obrobnosti prenesli v središča svojih življenj tako, da sta postali življenjski stil. Zato so snovalci projekta z Muco CUPatarico nadvse zadovoljni, za jesen pa napovedujejo že nove pridobitve.

Ime centra so zasnovali dijaki novogoriške gimnazije; za uporabo prirejenega imena priljubljene pravljice Muca copatarica in njene ilustracije so ustanoviteljicam dale soglasje dedinji pisateljice Ele Peroci in ilustratorka Ančka Gošnik Godec. »Najbolj nam je všeč, da se tovrstni center uporabnih predmetov, izmenjav in ponovne rabe ljudem vseh generacij zdi izjemno dobra ideja in da ga ne odklanjajo. Tudi v izmenjavah predmetov radi sodelujejo. Moram pa poudariti, da gre za kakovostne in tudi lepe predmete, saj nikakor nismo želeli ropotarnice oz. smetarnice,« pravi Ana Jug, pobudnica nastanka prvega centra uporabnih predmetov na severnem Primorskem, ki se že dolgo ukvarja s ponovno uporabo, šiva, popravlja in predeluje oblačila. Skupaj s somišljenicami v društvu Moj svet, čist planet je bila navdušena nad dobro prakso občine Izola, h konceptu pa je pritegnila tudi mestno občino Nova Gorica in Komunalo Nova Gorica. Obe sta takoj prepoznali visoko dodano vrednost tovrstne dejavnosti za lokalno okolje.