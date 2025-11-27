Klas bo letos prejela Majda Mozetič

Majda Mozetič je letošnja prejemnica priznanja Klas, ki ga podeljuje društvo sKultura 2001. Svečana podelitev bo potekala v nedeljo, 30. novembra, ob 11.30 na stopnišču pred cerkvijo sv. Andreja.

Majda Mozetič se je rodila 25. maja 1951 v Postojni, nakar je že od otroških let prebivala v Novi Gorici. Po opravljeni gimnaziji je obiskovala pedagoško akademijo v Ljubljani na oddelku za specialne pedagoge. Najprej je za vzgajanje in izobraževanje mladih skrbela v bolnišnici za predšolsko invalidno mladino v Stari Gori, zatem je bila 25 let vzgojiteljica v Dijaškem domu Simona Gregorčič v Gorici.

Po poroki z Bojanom Makucem, ki je pred leti tudi sam prejel priznanje Klas, se je preselila na Jeremitišče. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, danes imata tudi štiri vnuke.

V desetletnem obdobju bojev za rešitev Jeremitišča pred širjenjem tovornega postajališča je Majda Mozetič bila vedno v prvi vrsti. Na seznamu sredin, ki jim je priskočila na pomoč s prostovoljnim delom in jim včasih še pomaga, so društvo sKultura 2001, odbojkarski klub Val, SPDG, štandreško kulturno društvo Oton Župančič ... S slednjim je pred leti sodelovala pri organizaciji teniškega turnirja v spomin na prerano preminulega Renza Faganela in teniškega tečaja za otroke. Majda Mozetič od vsega začetka pomaga tudi kajakaškemu klubu Šilec, še zlasti pri organizaciji Soške regate, ki je letos dosegla 40. izvedbo.