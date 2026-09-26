Kljub suši dobra letina oslavske rebule

»Zaradi dolgotrajne suše bi lahko bila letošnja letina prava katastrofa, padavine, ki smo jih dočakali konec avgusta, pa so jo rešile. Blagodejno so vplivale zlasti na pozne sorte, kakršna je rebula. Trgatev je potekala veliko prej kot običajno, a natrgali smo lepo grozdje,« pravi Saša Radikon, predsednik Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja (APRO), ki je včeraj priredilo že tradicionalno Predajo grozda, dobrodelno srečanje, pri katerem sodelujejo z Italijansko zvezo slepih in slabovidnih (UICI).

Dogodek je tokrat potekal na kmetiji La Castellada, kjer sta udeležence - ob goriškem predsedniku UICI Nicoloju Finocchiaru jih je spremljal tudi deželni predsednik Hubert Perfler - sprejela Nico in Matteo Bensa. Dogajanje, ki je običajno potekalo v vinogradu, se je včeraj prvič preselilo v klet. Udeleženci so tako spoznali, kako grozdje postopoma postane vino: del vinarskega postopka so spoznali skozi dotik in druge čute. Nato je bil čas tudi za pokušino in peto predajo simboličnega grozda, ki je sad ustvarjalnosti otrok pevmskega vrtca. Klet La Castellada ga je prevzela od kleti Primosic, ki je lani gostila dobrodelno trgatev in jo je včeraj zastopal Marko Primosig.

Dogodka se je udeležil tudi Saša Radikon, predsednik Združenja proizvajalcev rebule z Oslavja. »Čeprav doživlja vinarstvo zaradi upada uporabe dokaj stresne čase, ostaja naše združenje aktivno, na primer z dogodkom Ribolliamo, ki bo letos 30. oktobra v Lokandi Devetak na Vrhu. Združenje se je okrepilo tudi z novim članom, kmetijo Klanjscek,« poudarja Radikon. Turistični obisk oslavskih kleti in pešpoti med oranžnimi klopmi, ki jih je postavilo združenje, je v porastu, pravi. »Nekateri pridejo zaradi vina in se nato odločijo še za obisk pešpoti, drugi obratno,« razlaga Radikon, po besedah katerega se je od časa pred covidom obisk povišal za kakih 150 odstotkov. Nastanitvene kapacitete in gostinska ponudba v okolici, zlasti v prvih dneh tedna, pa za zdaj še ne sledijo temu trendu. »Včasih res ne vemo, kam naj pošljemo goste. Z letom 2025 se je ponudba nekoliko povečala, zlasti na slovenski strani, s tega vidika pa naše območje še ni ”zrelo”,« zaključuje sogovornik.