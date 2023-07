Kleparji in zavarovalnice imajo polne roke dela

»Doživeli smo naval. Samo v torek se je k nam zateklo kakih sto strank s prošnjo po čim prejšnji zamenjavi povsem uničenega avtomobilskega vetrobrana. Pa jih žal ne bo mogoče uslišati tako naglo.« Klepar Lojze Terpin, ki ima delavnico v Gorici, bo imel, tako kot ostali kolegi v pokrajini in prav gotovo tudi v sosednji Sloveniji, v prihodnjih mesecih polne roke dela. Vremenska ujma z orkanskim vetrom in velikimi zrni toče, ki je v ponedeljek ponoči prizadela Goriško, je za seboj pustila dokajšnje posledice, za katere bo treba krepko seči v žep, predvsem pa globoko zadihati in se pripraviti na potrpežljivo čakanje. Ista usoda je namreč doletela stotine ljudi.

Kakor je napočil čas preverjanja škode, so telefonske linije zavarovalnic in kleparskih oz. ličarskih delavnic pregorele. Ljudje so namreč prijavljali nastalo škodo na vozilih in tisto na zgradbah: v prvem primeru gre povečini za počene vetrobrane in sploh okenska stekla avtomobilov, udrtine ali luknjice na karoseriji vozil, pa seveda uničene fotovoltaične panele, strešna okna in kritine, preluknjane strešnike, žlebove, rolete in naoknice ter poškodovane fasade hiš.

Najbolj nujno je steklo!

Najprej je treba rešiti stekla, se pravi okna vozil, saj drugače ni mogoče v promet – ob tem, da je nevarno, je to početje po pravilih prometnega zakonika kaznivo. Če je razpoka manjša od 2,5 centimetra jo je mogoče popraviti oz. zaliti, večja pa zahteva zamenjavo stekla. Kakšne pa so cene zamenjave vetrobrana? David, ki na Goriškem opravlja tovrstna kleparska opravila, je potrdil, da je kajpak odvisno od avtomobila oz. od odločitve po nakupu originalnega dela ali kopije. Za starejše vozilo bo cena najbrž nekoliko nižja, novi modeli pa zahtevajo boljše in kakovostnejše, termično odpornejše in večplastnejše materiale. Lahko zapišemo nekje v povprečju od 200 do 400 evrov, za novejše modele vozil pa tudi do 1000 evrov in več.