Kljub »kritični razdalji« ohranjajo stik s svetom

Čeprav so že dalj časa »obsojeni« na vsakdanje čepenje za računalnikom med domačimi zidovi, ostajajo dijaki slovenskih licejev v Gorici povezani, aktivni in kritični do družbe in razmer, v katerih odraščajo. Da je to res, je razvidno iz vsebin šolskega časopisa, ki so ga izdali decembra, in tudi spletne božičnice, ki so jo objavili na šolskem Youtube kanalu.

Šolski časopis (dostopen je na tej povezavi), ki nosi naslov Kritična razdalja, je nastal v okviru pouka državljanske vzgoje. Prva izdaja časopisa je razdeljena na tematske sklope, v katere so vključeni spisi, razmišljanja, pesmi in risbe dijakov vseh treh smeri liceja Gregorčič-Trubar. Med obravnavanimi temami je življenje pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji in doživljanje meje v času, ko je spet postala realnost; sledijo razmišljanja o ženski in njeni vlogi v družbi, nekaj prostora pa so posvetili tudi vzgoji k strpnosti in vprašanju dopinga med športniki. »S tem časopisom želimo dokazati, da smo kot šola še v tako hudi situaciji ohranili kritično vizijo, ostali aktivno povezani in skupaj kljubovali didaktiki na daljavo,« pišejo dijaki v uvodniku časopisa. Tudi naslov publikacije – Kritična razdalja – hkrati odraža, da se šolanje že od marca odvija na daljavo (in je tudi kratko obdobje pouka v razredu zaznamovala medosebna razdalja) ter idejo, da so dijaki kljub šolanju od doma ostali kritični do družbe in so ohranili stik z realnostjo.

Ob šolskem časopisu so pred božičnimi počitnicami na Youtube kanalu zavoda Gregorčič objavili tudi posebno božično in novoletno voščilo, kjer izstopa stiska dijakov v tem koronačasu. Video je nastal kot alternativa predstave ob koncu gledališke delavnice, ki jo je profesorica Tjaša Ruzzier vodila v lanskem šolskem letu: predstavo Temnosvetlo bi morali predstaviti publiki ob koncu šolskega leta, koronavirus pa jim je prekrižal načrte. Tjaša Ruzzier se je zato odločila, da bo projekt vseeno izpeljala in gledališko igro o pozitivnih in negativnih plateh človeka spremenila v video, ki izpostavlja pozitivne in negativne plati življenja v času pandemije.