Kljub nadležni oljčni muhi se obeta dobra letina

Oljkarstvo postaja vse bolj razširjeno tudi v naših krajih; prav zaradi tega je v torek gospodarska zadruga Brajda v sodelovanju z Jusom Vrh in kulturnim društvom Danica priredila srečanje na temo škropiv z agronomom in pokuševalcem olja Milošem Čotarjem. Goriški strokovnjak se je osredotočil na številna dela in opravila, ki jih zahteva gojenje oljke. Agronom je posebej poudaril pomen tako imenovanih »nekonvencionalnih« oblik gojenja, oziroma kmetijskih praks, pri katerih se ne uporablja strupov in fitofarmacevtskih sredstev. Udeleženci večera so tako spoznali, katera opravila zahteva oljčni nasad ob vsakem letnem času.

Oljkarja smo še vprašali o obetih letošnje letine. »Sezona za zdaj dobro kaže, čeprav smo imeli nekaj težav z oljčno muho, glavnim škodljivcem, s katerim imamo opravka. Vremenske razmere, brez pretirane toplote in z zadostnimi padavinami, so bile za muho izredno ugodne,« je izpostavil agronom in dodal, da je bilo sadja letos na splošno veliko. »Predvsem zaradi dobrih klimatskih razmer: padavine so se vrstile v dobrem sosledju, količina vode je bila redna in ne pretirana, predvsem med cvetenjem in razvojem mladih sadežev pa nismo zasledili posebnih ujm,« je pogovor sklenil Miloš Čotar.