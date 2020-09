Kljub nižjemu obisku v poletni sezoni tudi nove priložnosti

Po katastrofalnih pomladanskih obetih, ko je vse kazalo, da hoteli in restavracije sploh ne bodo mogli odpreti, so hotelirji in gostinci v Gradežu vendarle zadihali. »Še junija je bil položaj izredno slab, bili smo domala obupani: nismo vedeli, ali bodo lahko hoteli obratovali, ali bomo sploh lahko oprli plaže in javne parke. Julija so se stvari začele premikati, čeprav smo v primerjavi s prejšnjimi leti doživeli približno 50-odstotni upad obiskov. Avgust je nato bil povratek v normalnost: tako hoteli kot restavracije so cel mesec dobro obratovali, promet je bil v tem mesecu primerljiv z lanskim letom. Tudi s septembrom smo za zdaj zadovoljni. V hotelu Astoria, na primer, včeraj (v torek, op. av.) ni bilo proste sobe. Upajmo, da nam bo vreme še naprej naklonjeno, saj je to ključnega pomena,« letošnjo poletno sezono povzema gradeški župan, Dario Raugna.

Gre sicer še za neuradne podatke, kdor pa je prejšnji mesec hodil po gradeškem mestnem središču, je lahko po ulicah opazil res veliko letoviščarjev. Turizem je namreč glavni steber, na katerem sloni gradeško gospodarstvo: če bi se sektor znašel v krizi, kot se je dejansko obetalo, bi bilo pod vprašajem veliko delovnih mest.