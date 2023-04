Kljub obnovitvenim delom vreden obiska

Dark Theme

Okrog 300 ljudi je prejšnji vikend, ko so ga ponovno odprli za javnost, obiskalo Viatorijev park. Njegove privlačnosti in vrednosti se dobro zavedajo pri Fundaciji Goriške hranilnice, ki v parku še naprej izvaja obsežna dela, s katerimi bo izboljšala njegovo dostopnost za invalide in omogočila prirejanje javnih dogodkov, kar je pomembno v vidiku EPK 2025 in ne samo.

Park Viatori (BUMBACA)

Naložba, sta povedala predsednik in direktorica fundacije, Alberto Bergamin in Rossella Digiusto, znaša skoraj milijon evrov. Dela naj bi se zaključila prihodnje leto, trenutno pa je zaradi gradnje novih klančin, stopnic, utrjevanja pobočij itd. spodnji del parka zaprt za javnost. Kot je povedal Matteo La Civita, ki delom sledi, kar nekaj sredstev in truda vlagajo v nadomeščanje in vzdrževanje rastlin, saj je treba v parkih »naravo nadzorovati«.

Park Viatori (BUMBACA)