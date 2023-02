Kljub višjemu številu prišlekov zabeležili upad goriškega prebivalstva

64 prebivalcev manj kot leto prej, 191 rojstev in 494 smrti. Vendar tudi 1255 »novih« Goričanov, ki so se priselili iz drugih italijanskih občin ali iz tujine, ter 1016 izbrisanih, ki so odšli drugam iz raznih razlogov. Podatki o prebivalstvu v Gorici v letu 2022 globalno kažejo na znižanje števila prebivalcev, vendar je ta padec manj občuten kot prejšnja leta.

Na začetku leta 2022 je v Gorici stanovalo 33.599 prebivalcev, 31. decembra pa jih je bilo 64 manj oziroma 33.535. Umrlo je 494 Goričanov, nekoliko manj kot 527 iz leta prej, število pa skoraj v celoti kompenzira 191 novorojenčkov (19 več kot leto prej) in razlika med vpisanimi in izbrisanimi v matične sezname. Iz drugih italijanskih občin se je v Gorico priselilo 736 oseb, iz tujine pa 461: skupno je »novih« Goričanov bilo 1255, kar je nekoliko več kot leto prej (1101). Povečalo se je tudi število prebivalcev, ki jih ni več na seznamih goriške občine, in sicer 1016 oseb. Velika večina (705) je odšla v druge italijanske občine, 139 se jih je odselilo na tuje, ostale so izbrisali iz seznamov iz drugačnih razlogov. Leto prej so iz seznamov izbrisali 995 ljudi.

V Gorici stanuje 17.191 žensk in 16.344 moških. V letu 2022 se je rodilo 100 fantkov in 91 deklic, umrlo pa je 221 moških in 273 žensk. Na skupnih 33.535 prebivalcev je 3549 tujih državljanov, torej 10,6 odstotka. V mestu stanuje 16.964 družin, 1938 družin pa šteje vsaj enega tujega državljana. Bivalnih skupnosti je 29, zunajzakonskih zvez pa je petnajst. V mestu štejejo tudi 14 oseb, ki nimajo stalnega prebivališča.