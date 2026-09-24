Klop gradi inkluzijo v čezmejnem prostoru

Ali lahko klop postane orodje za vključevanje v javnem prostoru, ki leži na meji med Italijo in Slovenijo? Iz tega vprašanja je nastal Playground’s Benches, eden od projektov, ki so jih razvili udeleženci projekta FLYE, pri katerem je partner Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Projekt je bil slovesno predstavljen v torek na simbolni lokaciji, na mejnem prehodu na Pristavi med Novo Gorico in Gorico.

Dogodka so se udeležili mladi snovalci projekta, dijaki goriškega zavoda Galilei Fermi Pacassi in predstavniki institucij z obeh strani meje. Pobuda, uresničena ob košarkarskem igrišču na Pristavi, je pokazala, kako lahko ideja, ki jo razvijejo mladi, konkretno prispeva, da javni prostori postanejo bolj vključujoči, dostopni in prijazni.

Projekt, ki so ga zasnovali člani mladinske skupine Marta, Tania, Ivan in Urša, je nastal iz želje, da bi prostor, ki ga danes obiskujejo predvsem športno aktivni posamezniki, postal privlačen za širši krog ljudi. Skupina je zato predlagala postavitev mize in več klopi, zasnovanih po načelih dostopnosti in okoljske trajnosti, z namenom razširitve možnosti uporabe tega območja. Urbana oprema je bila načrtovana tako, da omogoča umetniške posege s sodelovanjem skupnosti, s čimer se krepi družbena, vključujoča in čezmejna vloga prostora.

Simbolična predaja štafete

Odprtje je predstavljalo tudi simbolično predajo štafete med člani mladinske skupine Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in novo generacijo dijakov. Ob navzočnosti Marinke Saksida, vodje Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, Chiare Gatta, podžupanje in občinske odbornice za mladinsko politiko Občine Gorica, ter direktorice EZTS GO Romine Kocina so mladi snovalci iz mladinske skupine GO! 2025 začeli krasiti klop, nato pa simbolično predali čopič mlajšim dijakom zavoda Galilei Fermi Pacassi. Vsak udeleženec je lahko pustil svojo sled in naslikal pike, črte, valove, kroge, zvezde in druge simbole v barvah GO! 2025 in evropske zastave. Korak za korakom se je klop preoblikovala v skupnostno umetniško delo, izraz sodelovanja in skupne zavzetosti novih generacij.

Projekt Playground’s Benches je bil izveden s sodelovanjem številnih partnerjev z območja, zlasti Mestne občine Nova Gorica, Centra za prostovoljno sodelovanje pri razvoju (CVCS), zavoda Galilei Fermi Pacassi ter društev Kallipolis in Manifest. Ti partnerji so mladinsko skupino spremljali v različnih fazah procesa, od analize prostora do izvedbe umetniških in ustvarjalnih posegov, namenjenih večji prepoznavnosti in privlačnosti območja za skupnost.

Playground’s Benches je eden izmed projektov, razvitih v okviru programa FLYE – Future Leaders of Youth Empowerment, evropske pobude, pri kateri EZTS GO sodeluje kot partner in ki se financira iz programa Erasmus+. Namen projekta je okrepiti aktivno sodelovanje mladih, mlajših od 35 let, v procesih odločanja in življenju lokalnih skupnosti ter spodbujati opolnomočenje, finančno pismenost in participativni proračun. Po več kot 90 urah usposabljanj, dveh mednarodnih študijskih obiskih in obsežnem procesu participativnega načrtovanja, v katerega je bila vključena mladinska skupina GO! 2025, so bile marca 2026 predstavljene in dane na glasovanje pobude mladih. Po zaključku izbirnega postopka in preverjanju izvedljivosti sta bila za izvedbo izbrana dva projekta: Artbus in Playground’s Benches, oba zasnovana z namenom ustvarjanja novih priložnosti za srečevanje, vključevanje in dobro počutje mladih ter celotne čezmejne skupnosti.