Občina Števerjan: kadrovskim spremembam naproti

V pravkar prenovljeni števerjanski občinski hiši so na vrsti kadrovske spremembe. Po septembrski upokojitvi dolgoletne računovodkinje so morali na občini začasno poiskati nove rešitve. Hkrati so sklenili, da bodo del pristojnosti, ki jih je doslej izvajala občina, prenesli na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino. Ker je občinski tehnični urad že precej obremenjen, se je števerjanska občina odločila, da se odpove izvajanju upravnih postopkov na področju varstva krajine, za katere jo je doslej pooblaščala Dežela.

Storitev je brezplačna

Občina Števerjan je upravne naloge na področju varstva krajine doslej opravljala na podlagi deželnega pooblastila, po predlaganem načrtu pa naj bi se ta ureditev končala 1. novembra oziroma na datum, ki ga bo uradno določila deželna uprava. Razlog je predvsem organizacijske narave. V tehničnem uradu je trenutno zaposlen en sam uslužbenec, ki skrbi za vrsto zahtevnih področij, od investicij, javnih del, cest in infrastrukture do nujnih posegov. Za izvajanje pristojnosti na področju varstva krajine je poleg tega potrebna lokalna komisija za krajino, ki ji je mandat že potekel, zato bi jo bilo treba ponovno imenovati.

Na občini ugotavljajo, da s sedanjo kadrovsko zasedbo dolgoročno ne morejo zagotoviti pogojev za neprekinjeno in pravočasno izvajanje teh nalog ter ustrezno strokovno podporo. Ponovna vzpostavitev komisije bi pomenila dodatno organizacijsko, tehnično in finančno breme. Župan Marjan Drufovka je poudaril, da Dežela FJK storitev zagotavlja brezplačno, občini pa omogoča tudi hiter tehnični odziv. »V Števerjanu smo imeli kvečjemu enega ali dva taka primera na leto,« je dejal in dodal, da so s temi postopki povezane nezanemarljive odgovornosti, zato je deželno storitev smiselno izkoristiti.

V kratkem razpis

Večja sprememba je doletela knjigovodstvo, saj se je edina zaposlena na tem področju 1. septembra upokojila. Občina je zato z odločbo 11. septembra sklenila začasno sodelovanje z Nunzio Capuozzo, ki je drugače redno zaposlena na Občini Špeter ob Soči. »Za Števerjan bo delala zunaj svojega rednega delovnega časa, največ 12 ur tedensko, predvidoma do 28. februarja 2027,« je pojasnil župan.

Capuozzo, pravi župan, opravlja predvsem zahtevnejše naloge na finančnem področju, medtem ko operativni del računovodstva za občino opravlja zunanja brezplačna služba ComPA. Začasna rešitev naj bi občini omogočila čas za zaposlitev novega računovodje. Po besedah župana je razpis za novo delovno mesto že pripravljen in bo v kratkem objavljen. Občina je spremenila tudi pogoje za prijavo na delovno mesto. Namesto dosedanje kategorije D bo iskala zaposlenega v kategoriji C, za katero univerzitetna diploma ni potrebna. Izbirni postopki naj bi bili izvedeni že oktobra.