S festivalom praznujejo jubilej

Kolektiv Terzo Teatro prireja že 36. mednarodni gledališki festival Castello di Gorizia, ki bo potekal od 10. oktobra do 13. februarja prihodnjega leta. Predstave se bodo zvrstile v Kulturnem domu, Kulturnem centru Lojze Bratuž in v Verdijevim gledališču. Letošnja izvedba je posebej pomembna, saj se bo festival prihodnje leto zaključil s praznovanjem petdesetletnico ustanovitve goriškega gledališkega kolektiva.

Občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti je na torkovi predstavitvi festivala izpostavil, kako se kulturno bogastvo Gorice odraža skozi njena gledališča in njihov pester program. Odraz bogate gledališke tradicije je tudi festival kolektiva Terzo Teatro. »Za vsem tem je veliko strasti in veliko ljubezni do gledališča. Lepo je videti, kako se festival vsako leto obnavlja in bogati,« je izpostavil Oreti. Predsednik Kulturnega doma Igor Komel je opozoril na dolgoletno sodelovanje s kolektivom Terzo Teatro. »V Gorici vsako leto poteka več kot 100 gledaliških dogodkov, kar dokazuje, kako pomembna je vloga gledališča v našem mestu. Gledališče ni le zabava, ampak ima tudi vzgojno in povezovalno funkcijo, še posebej v tem obdobju, ko ljudje potrebujejo srečevanje,« je povedal Komel.

Predsednik kolektiva Terzo Teatro Mauro Fontanini je predstavitev obravnaval kot začetek praznovanja pomembnega mejnika - petdesetletnico delovanja. Poudaril je, da bodo v Gorico po zaslugi festivala prihajale skupine iz vse Italije.

Festival se bo začel v soboto, 10. oktobra, v Kulturnem domu s predstavo Due donne e un delitto (Dve ženski in zločin) Valentine Capecci. V soboto, 17. oktobra, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž na sporedu predstava Le nuove Maldobrie Giorgia Amodea, v petek, 23. oktobra, pa bo Verdijevo gledališče gostilo glasbeni večer Michael Jackson Tribute Show s skupino Jackson One. V petek, 30. oktobra, bo v Kulturnem domu na sporedu Elephant Man (Slonov človek) Josepha Merricka in Fredericka Trevesa. V soboto, 7. novembra, bo čas za komedijo Tre papà e un bebè (Trije očetje in dojenček) Antonia Grossa, v soboto, 14. novembra, pa bo v Verdijevem gledališču uprizorjen muzikal Kinky Boots Harveyja Fiersteina z besedili in glasbo Cindi Lauper.

Na odru tudi Ariella Reggio

V torek, 1. decembra, bo Ariella Reggio v Verdijevem gledališču oblikovala predstavo Il viaggio Ariella (Ariellino potovanje), ki ga režira Paolo Quazzolo. V petek, 4. decembra, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž na sporedu predstava Amori, tradimenti e passioni nell’opera lirica e nell’operetta (Ljubezni, izdaje in strasti v operi in opereti). V soboto, 12. decembra, bo v Verdijevem gledališču na sporedu glasbeni večer The Christmas Sky, v petek, 18. decembra, pa bo v Kulturnem domu Eugenio Leggiadri Gallani uprizoril predstavo Volare con Domenico Modugno (Poleteti z Domenicom Modugnom); spremljal ga bo bend pod vodstvom Manuela Fighelijam, ravnatelja Glasbene matice.

Festival se bo nadaljeval ponovem letu v soboto, 16. januarja, v Kulturnem domu s komedijo Il Campiello Carla Goldonija. V petek, 22. januarja, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž na sporedu Novecento Alessandra Baricca. V soboto, 30. januarja, spet v Kulturnem domu, bo kolektiv Terzo Teatro iz Gorice predstavil Le allegre Historie del Decamerone (Vesela zgodba Dekamerona), ki jo je Mauro Fontanini napisal po Boccacciu.