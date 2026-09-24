Benečija in Posočje za čezmejno kolesarsko stezo

Od ustanovitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Skupne Doline - Valli Condivise do kolesarske poti Kobarid-Robič-Italija. Včerajšnji sestanek v Ljubljani je potekal v pravem čezmejnem duhu in v luči sodelovanja Beneške Slovenije in Posočja. Gostiteljica je bila državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki se je sestala z županom Občine Kobarid Markom Matajurcem in predsednikom Skupnosti gorskega območja Nadiža in Ter Antoniem Comugnarom.

»Posebej nas veseli, da se je sestanka udeležil tudi državni sekretar z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Ivan Meglič. Njegova udeležba je pomembna za povezovanje prizadevanj obmejnih občin s področjema regionalnega razvoja in kohezijske politike ter za iskanje možnosti za uresničitev skupnih projektov,« so na Facebooku zapisali na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot so še dodali, sta Marko Matajurc in Antonio Comugnaro predstavila projekt kolesarske poti Kobarid-Robič-Italija in izzive pri njenem umeščanju v prostor. Pot bi tesneje povezala Posočje in Beneško Slovenijo ter odprla nove možnosti za sonaravni turizem, razvoj lokalnega gospodarstva in večjo prepoznavnost območja. Ob tem bi spodbudila obiskovanje in spoznavanje krajev ob meji, tudi njihove slovenske kulturne in jezikovne dediščine. Posebna pozornost je bila namenjena tudi ustanavljanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Skupne doline - Valli Condivise, katerega pismo o nameri za ustanovitev so podpisali 19. januarja letos.

Župan in predsednik gorske skupnosti sta predstavila potek ustanavljanja, načrtovane aktivnosti in predvideno časovnico. »Združenje bo podlaga za skupne razvojne projekte občin ter usklajeno delovanje v prihodnjem finančnem obdobju,« so sporočili in dodali, da so za slovensko skupnost v Beneški Sloveniji takšne povezave pomembne tako za ohranjanje tesnih stikov s Slovenijo kot za razvoj domačega okolja. »S skupnim načrtovanjem lahko občine prispevajo k boljšim življenjskim razmeram in novim priložnostim za prebivalce na obeh straneh meje,« so izpostavili na srečanju, na katerem sta oba državna sekretarja Helena Jaklitsch in Ivan Meglič podprla prizadevanja za vzpostavitev kolesarske poti in ustanovitev EZTS Skupne doline - Valli Condivise.