Vsak dan umrejo vsaj trije delavci

Ko bo 9. oktobra rimski Kolosej zasijal v novi, svetlejši luči, se bo primerno spomniti, da je namestitev nove razsvetljave terjala življenje 22-letnega Andree Morettija iz okolice Terama v Abrucih, ki je v noči na sredo med nameščanjem novih LED reflektorjev padel z desetmetrske višine in zaradi poškodb na kraju umrl. Vest o Morettijevi smrti je bila v italijanski javnosti deležna velike pozornosti, a žal ne, ker bi šlo za izreden dogodek, temveč zato, ker se je zgodil na izjemno obiskanem turističnem kraju. Kljub rahlemu izboljšanju namreč statistike o smrtnih nesrečah pri delu dokazujejo, da se v Italiji vsak dan vsaj tri osebe odpravijo v službo, domov pa se ne vrnejo.

Iz letnega poročila Nacionalnega zavoda za zavarovanje pred nesrečami pri delu (INAIL) izhaja, da je v letu 2025 bilo 1198 nesreč pri delu s smrtnim izidom, kar je za 3,3 % manj kot v letu pred tem, a še vedno izredno visoko, saj to pomeni več kot tri na dan. Povečalo se je število prijav nesreč pri delu (+1,2 %), najbolj opazen poskok pa so zabeležili pri prijavah poklicnih bolezni, število katerih je naraslo za kar 11,3 %.

Predstavniki sindikatov, ki so se včeraj oglašali zaradi tragične nesreče v Koloseju, so poudarjali, da se za nepregledno shemo podizvajalcev večkrat skrivajo sumljiva podjetja, kjer ne spoštujejo predpisov o varnosti pri delu, kot tudi ne tistih o izobraževanju zaposlenih. Kar pa se tiče podatkov, s katerimi je postregel INAIL, so opozarjali, da ta statistika predstavlja le "razsvetljeno" plat trga dela. Poleg te obstaja še ena, tista manj vidna, ki "uhaja" uradnim statistikam: veliko nesreč in smrti pri delu namreč doleti delavce, zaposlene na črno.Med prijavami smrtnih nesreč pri delu, ki so jih prejeli pri Nacionalnem zavodu za zavarovanje pred nesrečami pri delu (INAIL), jih je bilo največ v industriji in storitvah, (85,2 odstotka). Kmetijstvo je zadevalo 13,5 % prijav, v javnem sektorju pa je primerov bilo za 1,3 odstotka, kaže letno poročilo zavoda INAIL za leto 2025. Največ smrtnih nesreč pri delu so tudi tokrat zabeležili v gradbeništvu, kjer je bilo 175 prijav, 19 manj kot leta 2024. Sledita predelovalna industrija s 129 primeri, kar je osem več kot leto prej, ter promet in skladiščenje s 126 smrtnimi primeri, kar je 20 manj kot leta 2024. Skoraj tretjina (32,1 %) prijavljenih nesreč na delovnem mestu je zadevala ženske, je navedeno v poročilu INAIL.

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