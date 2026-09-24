V devinsko-nabrežinski občini se začenja sezona asfaltiranja

Od sredine oktobra bo šlo zares. Do marca prihodnjega leta bo na devinsko-nabrežinskem občinskem ozemlju steklo 35 načrtovanih asfaltiranj cest in podobnih prometnih ureditev za skupno 96 tisoč kvadratnih metrov površin. Načrt je vreden tri milijone evrov, ki jih bo Občina Devin - Nabrežina v veliki meri financirala z lastnimi sredstvi.

»Načrt smo razdelili v štiri glavne sklope, ki bodo zajeli vsa naselja in vasi na občinskem območju. Do pomladi naj bi stekla vsa dela, seveda če bo vreme naklonjeno in temperature ne bodo prenizke,« je na včerajšnji predstavitvi ambicioznega načrta v nabrežinski občinski dvorani povedal župan Igor Gabrovec. V isti sapi je dodal, da ne gre le za obnovo dotrajanega cestišča, pač pa za širše ureditve, ki so namenjene potrebam celotne skupnosti. Med načrtovana dela sodijo namreč tudi infrastrukturne rešitve za osebe z omejeno mobilnostjo, postavitev grbin za omejevanje hitrosti in tudi uporaba materialov, ki bodo omogočali lažje odvajanje meteornih voda.

Dela omogoča presežek

Da gre za odgovore na dolgotrajne težave, je za županom dejal odbornik za javne investicije Lorenzo Corigliano. Občinska blagajna je s precejšnjim presežkom omogočila izvedbo del, ki čakajo včasih tudi več kot trideset let, je potrdil in se zahvalil občinskim uradom za javne investicije, urbanizem, premoženje ter prevajalcem, pa seveda občanom, ki so podali predloge in opozorili na potrebe po posameznih posegih.

Odbornik se je zaustavil le pri nekaterih delih, so pa vsa enako pomembna, je poudaril. Prva dela, za več kot 180 tisoč evrov, bo občina izvedla s pomočjo deželnega prispevka. Začela se bodo sredi oktobra in bodo zaobjemala štiri asfaltiranja na območju Nabrežine, Devina in Vižovelj. Med prvimi sta v Nabrežini cesta, ki pelje od cerkve sv. Roka do športnega igrišča Sokola, in tista v bližini Grudnove hiše. V Devinu bodo asfaltirali odsek slepe ulice za gostilno Al Pescatore, v Vižovljah pa bo na svoj račun prišla danes neurejena makadamska površina.

Drugi sklop je vreden skoraj milijon evrov in zanj je bil poverjen Konzorcij za gospodarski razvoj Julijske krajine Coseveg. Sem sodi asfaltiranje starega vaškega jedra v Nabrežini, »ki so ga nazadnje asfaltirali pred 50 leti«, pri čemer ne pridejo v poštev večji stroji. Del bodo deležni tudi Nabrežina Kamnolomi in Nabrežina Postaja, Naselje sv. Mavra, Devin (cesta do Mitreja), Mavhinje (trg), Praprot, Šempolaj (pri pokopališču), Sesljan (pri policijski postaji), Vižovlje in Ribiško naselje. Začetek del je predviden med koncem jeseni in začetkom zime.

V ta sklop, ki bo dopolnjen z ukrepi iz Načrta za odpravo arhitekturnih ovir (PEBA) v vrednosti pol milijona evrov, so vključena finančno najzajetnejša dela, predvidena v Naselju sv. Mavra in stanovanjskem delu Ribiškega naselja. Med težje pričakovanimi naložbami so dela v Devinu, kjer bodo na več odsekih obnovili asfaltno prevleko, na območju križišča za Ribiško naselje vse do morja (pri t. i. Case verdi) pa bodo uredili prehod za pešce. V Devinu je na seznamu tudi območje nekdanje čistilne naprave, kjer bodo uredili 15 parkirnih mest. V Sesljanskem zalivu pa bodo postavili tri trajne kioske (v občinski lasti) in pri tem uredili kanalizacijo.

Zadnja dela po časovnem zaporedju bodo tista, ki so vključena v že pred leti izdelan sklop, ta znaša približno 700.000 evrov. Načrta iz različnih razlogov doslej še ni bilo mogoče izvesti, spomladi pa bo končno čas tudi zanj, in sicer v Cerovljah, Prečniku, Medjevasi, Slivnem in Trnovci.

Podžupan Mitja Petelin je opozoril, da je projekt izraz želje po urejenosti in hkrati prometne varnosti za domačine in turiste ter napovedal ureditev nove postaje za polnjenje električnih vozil v Sesljanu.