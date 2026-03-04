Od Paga do Šrilanke se ženske dela ne bojijo

V prostorih zgoniške občine bodo drevi ob 18. uri odprli fotografsko razstavo Ženska se dela ne boji. Razstavljata Sonja Gregori in Sonja Žerjal. Ni slučaj, da jo bodo odprli ravno nekaj dni pred osmim marcem, saj je nastala pred nekaj leti, ko so v Boljuncu želeli nekoliko drugače obeležiti mednarodni dan žensk. In tako želi biti tudi v Zgoniku. Razstava zaobjema dvajset fotografij, ki so bile posnete na različnih koncih sveta, in ponuja vpogled v izjemno sposobnost prilagajanja žensk, ki se soočajo z različnim delom glede pač na potrebe in okolje, v katerem živijo.

Gre dejansko za vizualno zgodbo, ki se začenja na otoku Pag, kjer prijateljica Mare spretno odira ovco, in se zaključuje na Aljaski, kjer Michelle s svojim letalom pelje turiste do samotnih krajev na opazovanje medvedov, ki lovijo losose. Na ogled so še posnetki iz severne Namibije, Nepala, Turčije, Tajske, Šrilanke, Jemna ali Pakistana, v ospredju katerih je vedno ženska in težko delo, ki sloni na njenih ramenih.

Skupaj od otroštva

Sonja Gregori in Sonja Žerjal sta doma iz Boljunca. Poznata se že iz otroštva in skupaj sta opravili kar nekaj potovanj. Obema je všeč fotografirati in tako sta zbrali veliko posnetkov, ki pripovedujejo o daljnih krajih in o človeških zgodbah. Razstava bo odprta vse do 27. marca, in sicer od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro, ob ponedeljkih in sredah tudi med 15.30 in 17.30.