Komigo še naprej krepi večjezičnost in čezmejne stike

Letošnji trijezični festival komičnega gledališča Komigo, že 23. po vrsti, bo potekal v znamenju sodelovanja med raznimi gledališkimi ustanovami in krepitve čezmejnih vezi. Včeraj so niz predstavili v Kulturnem domu, kjer je navzoče uvodoma nagovoril njegov ravnatelj Igor Komel. V nadaljevanju je spregovoril občinski odbornik Fabrizio Oreti in pohvalil prizadevanja Kulturnega doma v korist čezmejnega sodelovanja, ki traja že leta in se je med lansko Evropsko prestolnico kulturo le še razbohotilo. Oreti je napovedal, da bo 26. marca sklical srečanje z vsemi goriškimi kulturnimi društvi, s katerimi se želi pogovoriti o negovanju dediščine EPK, aprila bo sledilo podobno srečanje z gledališkimi ustanovami.

Pri pripravi letošnjega festivala je Kulturni dom sodeloval tudi z društvom Terzo Teatro. Včeraj ga je predstavljal Mauro Fontanini, ki je med drugim pojasnil, da ravnokar piše gledališko delo v furlanščini na podlagi pesmi Celsa Macorja z naslovom Fradis. Pri tem je pohvalil Komigojevo večjezičnost in pojasnil, da tudi sam ravnokar obiskuje tečaj slovenščine. Navzoče sta nagovorili še direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček in direktorica SSG Nina Ukmar.

Komel je pojasnil, da bo ena predstava iz Komigojevega abonmaja na ogled v Novi Gorici. Gre za komedijo Usje se je dalu, ki bo v SNG Nova Gorica uprizorjena aprila. Mirjam Drnovšček je povedala, da gre za zelo uspešno predstavo, ki je posvečena nekdanjim časom in je napisana na podlagi resničnih zgodb sobivanja in prehajanja meje. Nina Ukmar je razložila, da SSGsodeluje s Kulturnim domom pri organizaciji gostovanja Gledališča Koper z uspešnico Kje je primadona?, ki bo uprizorjena decembra kot zadnja predstava letošnjega Komigoja. Uslužbenka Kulturnega doma Maša Braini je pojasnila, da abonma za osem predstav stane 80 evrov (znižani 60, dijaki in študentje 50 evrov) in da so vse potrebne informacije na voljo pri blagajni Kulturnega doma (tel. 0481-33288) in na spletni strani www.kulturnidom.it. Kulturnemu domu je na včerajšnji predstavitvi za organizacijo Komigoja ne nazadnje čestital pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič.

Uradni abonmajski začetek festivala Komigo 2026 je napovedan za torek, 24. marca, ob 20. uri s komedijo Penziči, v kateri nastopajo Boris Kobal, Šraufciger, Franci Kos in Peška. V ponedeljek, 13. aprila, se bo Terzo Teatro iz Gorice predstavil s kabaretom Maura Fontaninija A Gorizia no se pol, ki ga bogatijo glasbeni utrinki Manuela Fighelija, ravnatelja Glasbene matice. V aprilu, datum še ni dokončno določen, bo Komigo kot rečeno gostoval v SNG Nova Gorica, kjer bo na ogled gledališka predstava Usje se je dalu. V torek, 5. maja, bo na sporedu šov Špas Teatra iz Mengša Agencija za razhode, v katerem poleg Domna Valiča in Luke Cimpriča nastopa tudi tržaška igralka Lara Komar. V torek, 26. maja, bo sledil muzikal skupine Toys iz Trevisa Planet Queen - Freddie Mercury Tribute. V torek, 9. junija, bo na sporedu komedija Iščem moža Teatra Smejmo se z uveljavljenimi gledališkimi ustvarjalci Alenko Tetičkovič, Rokom Kunaverjem in Aleksandrom Rajakovićem. V torek, 22. septembra, bo na sporedu premiera furlansko-italijanske komedije Attenti a quei due...più una!, v kateri nastopajo člani skupine Trigeminus in furlanska igralka Catine. V sredo, 14. decembra, bo festival sklenilo gostovanje Gledališča Koper z uspešnico Kje je primadona?, ki jo Komigo prireja v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem iz Trsta.

Zaključek s polemično noto

Predstavitev letošnjega Komigoja se je zaključila s polemično noto. »Tudi Komigo in gledališki festival Goriški grad si zaslužita vključitve med triletne projekte, ki prejemajo finančno pomoč Dežele Furlanije - Julijske krajine. Zaradi tega apeliramo na goriško občino, naj nam pomaga.«je povedal Igor Komel glede nedavne zavrnitve prošenj za financiranje triletnih projektov, ki sta ju vložili Kulturni dom in društvo Terzo Teatro. Goriški občinski odbornik Fabrizio Oreti mu je odgovoril, da je pripravljen sklicati srečanje, na katerem bi predstavniki pristojnih deželnih uradov podrobneje pojasnili razpisne pogoje in sam razpis. Poleg Komela je tudi Mauro Fontanini izrazil obžalovanje, da oba goriška projekta nista med prejemniki prispevka, čeprav bi si po njegovem mnenju to še kako zaslužila.