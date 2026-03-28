Števerjanski festival: Prijave odprte še do 1. maja

Podaljšan je rok za prijavo na 54. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026, ki ga prireja Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej. Ansambli se po novem lahko prijavijo še do petka, 1. maja 2026. Letošnja izvedba Festivala Števerjan bo potekala med Borovci v Števerjanu od 3. do 5. julija, s polfinalom v petek, veselico z glasbo v živo v soboto, in finalom v nedeljo.

Festival je tekmovalnega značaja in je namenjen vsem ansamblom, ki gojijo slovensko narodno-zabavno glasbo. Vsak ansambel se predstavi z dvema skladbama: eno iz zakladnice in eno izvirno. V finale se uvrstijo najboljši po izboru strokovne komisije ter en ansambel po izboru občinstva.