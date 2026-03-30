V vrtu Viatori v Gorici vrhunec cvetenja (foto)

V Gorici je v soboto, 28. marca, za javnost spet odprl svoja vrata vrt Viatori, saj ravno v tem času njegove številne rastline in drevesa dosežejo vrhunec cvetenja.

Obiskati ga bo mogoče ob sobotah, nedeljah in praznikih izključno v okviru vodenih ogledov. Ogledi so plačljivi, vse informacije o urnikih in rezervacijah so na voljo na tem mestu.

V zadnjih letih je bil park deležen obsežnih prenovitvenih del, ki se bodo nadaljevala v tekočem letu. Obiskovalci vrta se bodo lahko naužili naravnih lepot, obenem pa se posluževali nadvse sodobne tehnologije. Z mobilno aplikacijo GoGreen bodo imeli dostop do poglobljenih, interaktivnih vsebin o botanični zbirki.