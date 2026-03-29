Klasiki tudi letos obeležili svojo noč

Noč klasičnega liceja je tudi letos pokazala, da antične misli še vedno živo nagovarjajo sedanjost. Prav v tem je njen temeljni smisel: da ideje, pojmi in besede, zapisani pred tisočletji, ostajajo aktualni, ker pričajo o trajnih razsežnostih človeške izkušnje – o sočutju, spoštovanju in odprtosti do drugega.

S tem sporočilom so v petek, 27. marca, zvečer tudi na slovenskem liceju Primoža Trubarja v Gorici izpeljali XII. Noč klasičnega liceja, ki se je po 380 sodelujočih šolah v Italiji začela ob 18. uri z besedami ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditare. V središču večera je bila tema Homo sum ... Civis sum, zasnovana ob pojmu rimske humanitas, kakor ga je v 2. stoletju pred našim štetjem opredelil komediograf Terencij, hkrati pa usmerjena tudi k premisleku o sodobnih družbenih izzivih.

Po ministrovem pozdravu se je v na liceju Trubar začel bogat in raznolik program. Uvodoma so dijaki 5. gimnazije pripravili delavnico antičnega nakita, ob 20. uri pa se je začel slovesnejši del večera. Tega sta uvedla Zdravljica in pozdrav ravnatelja Petra Černica, ena od osrednjih točk večera pa je bil pogovor s pisateljem in teologom Andreo Bellavitejem, avtorjem knjige Gorica Nova Gorica: Povezani mesti. Dijakinje 3. liceja so mu zastavljale vprašanja, ki so se navezovala na osrednjo temo prireditve, predvsem na razumevanje humanitas kot odprtosti do jezika in kulture soseda. Pogovor je tako dobil izrazito čezmejni in medkulturni poudarek, ki je za goriški prostor še posebej pomenljiv.

