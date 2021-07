Knjižni čebelnjak pripotoval v Turčijo

Živahno je brnelo in brenčalo v bralnem klubu Knjižni čebelnjak. Bralke so se o romanu Pankrt iz Istanbula turške pisateljice Elif Shafak pogovarjale na prvem srečanju, ki je potekalo minulo soboto. Izbira ne bi mogla biti boljša: Turčija je ravno dovolj blizu in ravno dovolj daleč. Pogovor sta vodili Teja Pahor in Slavica Radinja, potekal je v sproščenem in prijetnem vzdušju, tako da je vsaka lahko podala svoje občutke, svoje razumevanje in doživljanje branja tega literarnega dela.

Udeleženke srečanja so bile zadovoljne, da so našle prostor, kjer lahko prosto in sproščeno spregovorijo; kulturni dogodek, kjer niso samo poslušalke. Medse vabijo še kakšno bralko ali bralca, ki bi se rad z njimi pogovarjal o Saramagovem romanu Esej o slepoti na naslednjem srečanju, ki bo v soboto, 7. avgusta. Prijave zbirajo knjižničarke Feiglove knjižnice, zainteresirani se lahko prijavijo v živo, telefonsko (0481-545781) ali preko e-pošte (gorica@knjiznica.it).