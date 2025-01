Ko postane drzni jezik satire tudi orodje za dialog med narodi

Tristo karikatur, trideset finalistov in skupno osem zmagovalcev, ki so jih razglasili v soboto v mediateki Uga Casiraghija v Hiši filma v Gorici. Tu je potekalo namreč nagrajevanje 25. mednarodnega tekmovanja Spirito di Vino. Gre za natečaj karikatur in satiričnih ilustracij, ki ga vsako leto organizira gibanje Movimento Turismo del Vino Furlanije - Julijske krajine. Predseduje mu Elda Felluga. »To ni le nagrajevanje, temveč pravi praznik,» je dejal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in dodal, da je dogodek perfektna kombinacija vina, gastronomije, satire in kulture.

Prvi mesti sta si v dveh kategorijah prislužila umetnik iz Turčije Coskun Cemrenur in italijanski karikaturist Milko Della Battista.

Nasmeh je skupni imenovalec

Elda Felluga je izrazila posebno veselje, da 25. obletnica natečaja sovpada z letom Evropske prestolnice kulture. »Več kot devet tisoč del, ki smo jih zbrali v teh letih in so jih ustvarili karikaturisti z vsega sveta, priča o vitalnosti natečaja Spirito di Vino, pri katerem postane drzni jezik satire orodje za dialog med umetnostjo, vinom in narodi,» je dejala.

Ilustracije, je povedal deželni odbornik za kulturo Mario Anzil, nas nasmejijo, hkrati pa spodbujajo k razmisleku. Pri vsem tem pa ima vino združevalno in navdihujočo moč, za drugačen in na nek način globlji pogled na svet, je še povedal Anzil in zaključil rekoč, da mora znati kultura tudi zabavati. Natečaj, ki promovira vinsko ponudbo dežele in posledično celotno Furlanijo - Julijsko krajino, je posebno pohvalil predsednik deželnega sveta FJK Mauro Bordin. »Kultura vina je kultura dialoga, soočanja in srečevanja med narodi in ozemlji,» je povedal in pristavil, da je stična točka med besedama vino in satira - nasmeh. Pozdravil je tudi deželni svetnik Diego Bernardis.

Napovedali tudi festival satire

Karikature, ki jih je izbrala strokovna komisija, obravnavajo vino in druge tematike, od okolja, Gorice in Nove Gorice, glasbe in prijateljstva vse do umetne inteligence.

V kategorijo, ki zaobjema karikaturiste nad 35. letom starosti, se je na prvo mesto uvrstil Milko Dalla Battista iz Sanrema z delom Finché c’è vite c’è speranza. Drugo mesto si je zagotovil Nemec Philipp Sturm s karikaturo Bach e Bacco, na tretjo stopničko pa sta se uvrstila Marco De Angelis iz Rima in njegova karikatura Artificial Intelligence ter Prawit Mongkolnowrut s Tajske in njegova Pleasure Journey.

V drugi kategoriji, kamor spadajo umetniki pod 35. letom starosti, je komisija prvo nagrado podelila turškemu karikaturistu Coskunu Cemrenurju za delo Wine of the Opera. Na drugo mesto se je uvrstil Avstrijec Cakir Gokce s karikaturo Be Free with Wine and Sail to Your Dreams. Tretjo stopničko pa si delita italijanska umetnika Davide Nolfo iz Turina, ki je ustvaril satirično ilustracijo z naslovom I Vini Infernali, in Andrea Vallini iz Genove, ki je predstavil delo Com’è questo vino?.

Žirija, v imenu katere sta nastopila grafičar in humorist Valerio Marini in direktor revije Touring Silvestro Serra, je posebno priznanje Premio Cover podelila Brunu Morellu iz Lignana za karikaturo Piacere Di-Vino. Posebne omembe v zvezi z GO! 2025 pa so bili deležni še milanski umetnik Giorgio Gino Giunta, ki je upodobil kulturno izmenjavo, in Samanta Bartolucci iz Fana, ki je naslikala karikaturo z naslovom Vite Insieme.

Vseh trideset karikatur bo na ogled v mediateki do 21. februarja, in sicer od ponedeljka do petka od 10. do 18. ure. S 25. februarjem pa se bodo umetnine preselile in bodo dva tedna razstavljene v izložbah v Ulici Garibaldi. Meseca aprila, so še napovedali prireditelji, bo v sklopu EPK potekal prvi svetovni festival satire.