Ko prijateljstvo ne pozna meja

V prejšnjih dneh se je zaključila 52. mednarodna izmenjava otrok pobratenih občin Metlika, Ronke in Wagna. V štirih dneh, od 13. do 16. julija, je deset učencev prvostopenjske srednje šole iz Ronk skupaj z vrstniki raziskovalo Belo krajino ter ustvarjalo in uživalo v številnih skupnih dejavnostih, ki so promovirale medsebojno spoštovanje in spoznavanje.

Program so pripravili Društvo prijateljev mladine Metlika in družine, ki so gostile otroke, v sodelovanju z Občino Metlika. Otroke je vse do konca izmenjave spremljala skupina usposobljenih vzgojiteljev.

»Kljub temu, da so otroci govorili različne jezike, so vseeno ustvarjali lepe spomine in še enkrat dokazali, da prijateljstvo ne pozna meja,« je povedala ronška občinska odbornica za šolstvo Monica Carta. Pojasnila je, da pobratene občine iz leta v leto vzdržujejo stike in spodbujajo vrednote, ki so jih začele povezovati že konec 60. let. Zaključno srečanje na Krašnjem vrhu je bilo namenjeno skupnim vtisom, zahvalam in slovesu. Otroci so se nazadnje poslovili z obljubo, da se bodo kmalu spet videli, kar dokazuje, da pravo prijateljstvo ne potrebuje skupnega jezika, temveč odprto srce in iskren nasmeh.

Listino o pobratenju med Ronkami in Metliko so podpisali leta 1968, kmalu zatem so prijateljstvo sklenili še z Wagno, kjer so med prvo svetovno vojno bili množicno nastanjeni begunci iz Goriške, ki so morali zapustiti svoje domove. Veliko jih je bilo ravno iz Ronk. Prijateljske vezi so z izmenjavami in raznimi srečanji negovali tako med hladno vojno kot tudi po padcu berlinskega zidu in zatem še mejnih pregrad.