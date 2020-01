Ko so glasovali za ustanovitev EZTS

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2010 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o izidu glasovanja v mestnih svetih Gorice in Nove Gorice o EZTS. Članek je bil objavljen v soboto, 23. januarja 2010.

»Naredili smo zgodovinski korak. Občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba so z dosedanjega povezovanja na prostovoljni ravni, rekel bi skoraj iz obrtniške faze, stopile na višjo raven sodelovanja.« S temi besedami je goriški župan Ettore Romoli včeraj naznanil izid glasovanja v mestnih svetih Gorice in Nove Gorice, ki sta odprla pot ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Ob Romoliju je sedel novogoriški župan Mirko Brulc, ki je poudaril, da je to nadgradnja dela prejšnjih uprav: »EZTS je velik korak naprej. V Italiji in Sloveniji bomo prvi. Učili se bomo, verjamemo pa, da je to prava oblika sodelovanja.«

Potem ko je sklep o ustanovitvi EZTS-ja na območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe v četrtek pod večer - po poldrugi ure razprave - gladko odobril novogoriški mestni svet, ga je v noči, okrog 1.30, in po petih urah razprave sprejel še goriški občinski svet; v sklepu je tudi člen, ki določa, da bo dokončni sedež EZTS-ja v Trgovskem domu v Gorici. Svetniki so ga v obeh mestih izglasovali soglasno: s 25 glasovi za in nobenim proti v Novi Gorici (sedem svetnikov ni glasovalo), z 32 glasovi za in nobenim proti pa v Gorici, kjer je pet svetnikov zapustilo dvorano, zato da niso sodelovali pri glasovanju. V obeh občinah odobreni sklep, ki je povsem enak, bodo predvidoma 11. februarja osvojili tudi v Šempetru-Vrtojbi.

Na včerajšnji tiskovni konferenci na goriškem županstvu, ki je potekala dvojezično, je Romoli poudaril, da so tri občine izbrale pravno orodje, ki ga Evropa priznava: »Sicer z njim ne bomo delali čudežev, gre pa za inštrument, ki ga bomo lahko skupaj uporabljali, zato da bomo v naš prostor in za prebivalce treh občin prinesli večjo blaginjo.« Romoliju se je zdelo potrebno pojasniti, da je EZTS naddržavni inštrument s pravno osebnostjo, s tem pa ne nastaja neko skupno mesto ali občina: »Vsaka občina ohranja svojo suverenost in svojega župana.« Za Brulca je pomembno, da bo novi pravni inštrument prinesel otipljive novosti, kot so bili čezmejni avtobus, Trg Evrope, skupni gledališki abonma itd. »EZTS je orodje za lažje uresničevanje ključnih projektov treh občin. Še preden bomo o njih odločali, rabimo zelo konkretne dogovore, ugotoviti moramo skupne razvojne probleme in potem izbrati projekte ter pridobiti zanje denar.« Občinski svetnik iz Šempetra Zdenko Šibav je dodal, da je »EZTS orodje za nadaljnje delo, pomembno pa bo, da bodo znale občinske uprave izbrati prave in kvalitetne ljudi, ki bodo to vodili naprej«.

Povedanemu je pritrdila Silvia Acerbi, podpredsednica Informesta, ki je sodeloval pri pripravi statuta in konvencije EZTS-ja, in pa visoki gost, veleposlanik Gerhard Pfanzelter, ki je pred kratkim postal novi generalni tajnik Srednje-evropske pobude, še pred tem pa je bil deset let avstrijski veleposlanik pri OZN. »Ni dovolj, da je padla fizična meja, pasti morajo še druge meje, predvsem seveda meje v glavah. Prepričan sem, da bo EZTS prinesel boljšo kakovost življenja v tem prostoru,« je dejal Pfanzelter in po koncu tiskovne konference potrdil, da bo Srednje-evropska pobuda posredovala pri vladah Slovenije in Italije, zato da bosta izdali soglasno mnenje o goriškem EZTS-ju, ki »je danes najbolj praktična oblika čezmejnega sodelovanja«. (ide)