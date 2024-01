Ko sosedje ne najdejo skupnega jezika ...

Stanovanjski blok je kot pravi mikrokozmos, v katerem sobivajo različni posamezniki in družine. Za dobro sobivanje je seveda treba redno sklicevati hišni svet, da se rešuje probleme, ki se sproti pojavljajo, kar pa ni vedno enostavno.

V Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah je v nedeljo zaživela premiera gledališke komedije Stena ob steni, ki jo je uprizorila amaterska gledališka skupina Kulturnega društva Sovodnje. Enodejanka se zgleduje po igri Sestanek hišnega sveta Bojana Macuha, zrežirala jo je in priredila režiserka Kristina Di Dio. Za tehniko so poskrbeli Alessio Martinelli, David Di Giovanna in Rudi Petejan, šepetalke pa so bile Patrizia Batistič in Savina Cotič. Uvodno je publiko pozdravil predsednik Kulturnega društva Sovodnje Denis Galliussi.

Franc Gajser, predsednik hišnega sveta, ki ga je na odru utelešal Peter Figelj, je sklical sestanek. Odnosi med stanovalci v Muhovcih so namreč napeti že dalj časa, ob tem pa je nekaj vozlov, ki jih je treba nujno rešiti. Dnevni red sestanka, ki ga je skrbno prebrala tajnica Gizela Podpečan, v vlogi katere se je preizkusila Alida Passon, namreč predvideva pregled sklepov zadnjega »prepirljivega« sestanka in rešitev problemov hišnega sveta, med katerimi je prvi ta, da se zgladijo slabi odnosi med sosedi. Pod isto streho namreč sobivajo hišnik Martin Larkič, v vlogi katerega je nastopil Jožef Pipan, Jusuf Mulabrbrovič, prišlek iz sosednje države, ki z družino stanuje v tretjem nadstropju in v vlogi katerega se je preizkusil Saša Klanjšček, Marjeta Brzdavka, strastna nogometna navijačica, klepetulja in soseda iz drugega nadstropja, ki jo je uprizorila Veronika Vizintin, ter dandi Tone Glasan iz prvega nadstropja (Erik Figelj), ki rad posluša klasično glasbo zelo na glas. Že itak težko izpeljavo hišnega sveta, med katerim se udeleženci med seboj stalno pričkajo in zasledujejo samo lastne interese, oteži še prisotnost privlačne predstavnice Občinske stanovanjske skupnosti Lizike Horvat (Jasmin Lutman), ki – hočeš nočeš - pritegne pozornost nekaterih moških.

Ko najdejo rešitev za popravilo razbitih oken, določijo, da bodo organizirali čistilno akcijo, ostane pa še nekaj odprtih vprašanj: sanacija strehe, ki jo je med poletjem poškodovala toča, zamašena kanalizacija in smrad, ki ga povzroča Mulabrbrovičev prašič ... Med sabo preveč različni stanovalci ne najdejo skupnega jezika, zato zapustijo sestanek in se izjalovi tudi poskus, da bi izravnali medsebojne odnose, ob koncu pa se sosedje le pobotajo in priredijo praznik v prenovljeni kleti ob pečenem Mulabrbrovičevem prašiču pod streho, ki še vedno pušča.

Sarkastični in dvoumni komentarji, značajske značilnosti protagonistov in smešni prizori so pošteno nasmejali publiko, ki je na nedeljski premieri dvorano napolnila do zadnjega kotička.