Ko študente ovira meja ...

Palača Paternolli na goriškem Travniku bo zaživela jeseni. Univerza v Novi Gorici je uradno odprtje svojega novega goriškega študentskega doma izpeljala sredi marca, sicer bo poslopje prve študente sprejelo oktobra, ko se bo začelo novo akademsko leto. Na čezmejno oviro pri iskanju namestitve so pri tem naleteli študentje iz držav zunaj Evropske unije, saj slednji imajo dovoljenje za bivanje v državi, kjer je univerza, to se pravi v Sloveniji, ne pa v Italiji, kjer se nahaja novi študentski dom.

Da podobno kot čezmejnim delavcem meja še vedno povzroča težave tudi študentom, je prišlo do izraza prejšnji teden v goriškem Kulturnem domu, kjer je potekalo srečanje v okviru foruma Goriški lok. Andreja Repič Agrež z Univerze v Novi Gorici je med razpravo opozorila na vrsto še nerešenih čezmejnih vprašanj, s katerimi se soočajo študentje. Eden izmed teh je nostrifikacija diplom, kar še kako dobro vedo tudi pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se odločijo za študij v Sloveniji.

Zamudna nostrifikacija

»Vsaka država ima svoj izobraževalni sistem, od osnovnega šolstva dalje. Še najbolj se sistemi približajo na visokošolskem nivoju, ker pa se vsi certifikati (potrdila o zaključku šolanja) podeljujejo v okviru nacionalnih institucij, to pomeni, da veljajo v okviru nacionalne zakonodaje. Ko želi študent svojo izobrazbo dokazati in uveljaviti v drugi državi, jo mora tam nostrificirati ustrezni organ, kar je včasih lahko zelo zamuden postopek. Evropska unija se te težave zaveda in to je tudi eden od razlogov, zakaj se je začela t. i. EUI – Pobuda Evropske univerze (European Universities Initiative), ki spodbuja oblikovanje univerzitetnih zavezništev. Prvi cilj je oblikovanje dvojnih in skupnih diplom, ki so avtomatično priznane v državah univerz, ki jih izvajajo. Dolgoročen in ambiciozen cilj pa oblikovanje skupne evropske diplome (Joint European Degree),« so nam pojasnili na Univerzi v Novi Gorici in glede novega študentskega doma na goriškem Travniku povedali, da v prenovljeni stavbi še niso sprejeli študentov.

Palačo Paternolli je sicer kot znano leta 2019 prevzel in nato prenovil lombardski podjetnik Roberto Visconti. Obnovitvena dela so se zaključila med lanskim letom, v začetku letošnjega je stavbo odkupila novogoriška univerza.

Rezultat sodelovanja

»Palača Paternolli je rezultat skupnega sodelovanja slovenskih in italijanskih partnerjev, vendar zaradi tega tudi predmet slovenskega in italijanskega administrativnega sistema, kar zahteva več časa za izvedbo vseh postopkov. Kljub temu pa bodo prvi študenti v študentki dom nameščeni z novim šolskim letom, torej oktobra letos,« so razložili na Univerzi v Novi Gorici in opozorili na težave z namestitvijo v Gorici tujih študentov.

»Težava se pojavlja pri študentih, ki prihajajo izven EU, saj dobijo dovoljenje za bivanje v državi, kjer je univerza, torej v Sloveniji. Univerza v Novi Gorici to problematiko trenutno rešuje z italijansko administracijo in upamo, da bomo našli skupno rešitev,« so povedali na Univerzi v Novi Gorici, ki je skupaj z Univerzo v Vidmu del zavezništva Across, v okviru katerega s partnerji razvija zamisel za evropsko diplomo, ki bi rešila težave z izobrazbo v dveh državah, s katero se sicer sooča vse višje število študentov.