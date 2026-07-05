V novi številki revije o »menjavi kože«

Revija IES je predstavila svojo poletno številko, katere osrednja tema je »menjava kože« – simbol sprememb, prenove in novih priložnosti, ki jih danes doživlja Trst.

Na predstavitvenem večeru v Vili Tripcovich na Greti je urednik Giovanni Marzini poudaril, da želi revija vedno znova presenetiti bralce z novimi zgodbami in drugačnimi pogledi na mesto. Prav zato je letošnja poletna izdaja posvečena Trstu, ki spreminja svojo podobo – mestu, ki je v zadnjih letih odkrilo tudi svojo turistično identiteto.

Na večeru so sodelovali predstavniki institucij, gospodarstva in številni partnerji revije. Poseben poudarek je bil namenjen sodelovanju podjetij in organizacij, ki podpirajo razvoj Trsta.Revija tudi tokrat ponuja bogato vsebino. Bralci bodo našli prispevke o morju in poletju, reportaže od Trsta do Gradeža in Trbiža, fotografski portfolio poletnega Trsta, predstavitve kraških jam kot osvežilne poletne destinacije ter pregled novih gostinskih lokalov, ki pričajo o živahnem razvoju lokalne kulinarične ponudbe.

Pomemben del številke je posvečen tudi družbeni odgovornosti. Predstavljena je zadruga Lister, ki v Svetoivanskem parku združuje recikliranje z vključevanjem ljudi v socialne projekte. Revija nadaljuje tradicijo predstavljanja društev in organizacij, ki bogatijo življenje lokalne skupnosti. Med poletnimi dogodki posebno mesto zaseda tudi Trieste Cocktail Week, ki bo od 31. avgusta do 6. septembra ponovno povezal najboljše mestne lokale in barmane ter promoviral lokalne izdelke skozi posebne koktajle.