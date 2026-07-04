Štiriletni deček se je v parku tako dobro skril, da ga mama ni uspela več najti

Štiriletni otrok se je danes s sovrstniki igral skrivalnice v goriškem Ljudskem vrtu, vendar se je tako dobro skril, da ga mama ni uspela več najti. Pretresena ženska je otroka nekaj časa iskala po parku, naposled se je odločila, da bo poklicala na pomoč na interventno številko 112.

V ljudski vrt so se odpravili goriški karabinjerji, ki so zbrali opis otroka in takoj začeli pregledovati okolico. Po nekaj minutah iskanja so karabinjerji le našli dečka, in sicer nedaleč od kraja, kjer ga je mama nazadnje opazila. Skrit je bil v grmovju. Bil je nepoškodovan in v dobrem zdravstvenem stanju. Otrok se je med igro skrivalnic oddaljil, ne da bi se zavedal, kakšno zaskrbljenost je povzročil, saj je bil prepričan, da je našel odlično skrivališče.

Karabinjerji so otroka vrnili mami, še pred tem so mu dovolili, da si je od blizu ogledal službeno vozilo, si nadel karabinjersko kapo in v roke prijel signalni loparček za usmerjanje prometa. Tako se je neprijetna izkušnja za štiriletnega dečka spremenila v posebno doživetje.