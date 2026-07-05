Desna sredina ga podpira, leva pa ne

»Če bi prišel Fedriga in bi prevzel vse te stvari na katerih sem delal v teh letih, bi bilo fantastično.« Tržaški župan Roberto Dipiazza je navdušen nad tem, da je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga pripravljen kandidirati za njegovo nasledstvo. V desni sredini pa ni edini.

Veselje je izrazila tudi državna sekretarka na ministrstvu za finance in deželna koordinatorka Naprej, Italija Sandra Savino. Nad možnostjo kandidature je zadovoljen tudi deželni koordinator Bratov Italije Walter Rizzetto. »Menim, da gre za osebne izbire, ki se prepletajo s strankarskimi dinamiki, v katere se zato ne bi spuščal. Fedriga pa je dinamična, zmogljiva in daljnovidna osebnost, kar je že večkrat dokazal. Opravil bo zelo dobro delo, kamorkoli bo že šel,« je dejal.V levi sredini ne delijo navdušenja. Poslanka DS Debora Serracchiani je ocenila, da je pot do volitev dolga, poigravanje s kandidaturo pa Fedrigov zadnji as po več porazih, denimo glede tretjega mandata oziroma prevzema Lige. Senatorka Tatjana Rojc je potezo komentirala kot »abstraktno opcijo« in Dipiazzi zabrusila, naj ne pozabi na Fedrigove neuspehe v zvezi z infrastrukturo in logistiko. Deželni sekretar Lige Marco Dreosto je v odzivu na odzive ocenil, da se leva sredina panično boji Fedrige.

Predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je v petek zvečer ob predstavitvi poletne številke revije IES v Vili Tripcovich na Greti prvič javno nakazal, da ne izključuje možnosti kandidature za župana Trsta na lokalnih volitvah leta 2027.