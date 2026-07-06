Prižgali zeleno luč za novo košarkarsko igrišče

Ob nekdanjem jezuitskem kompleksu Stella Matutina v Gorici bodo uredili novo zunanje igrišče, na katerem bo mogoče poleg treningov in rekreativne vadbe prirejati tudi uradne tekme, turnirje in druge športne dogodke. Projekt je na zadnji seji soglasno podprl goriški občinski svet: zanj je glasovalo vseh 34 navzočih svetnikov.Občinski svetniki so morali poseg odobriti, ker veljavni občinski prostorski načrt območje ob telovadnici opredeljuje kot površino, namenjeno verskim, kulturnim, izobraževalnim in društvenim dejavnostim. S sklepom so dovolili odstopanje od predvidene namenske rabe in zemljišče uvrstili med površine za športne objekte in prireditve na prostem.

Na novem igrišču bo mogoče prirejati uradne tekme pod okriljem športnih zvez, turnirje in druge prireditve. Po navedbah predlagateljev bo predvsem mladim omogočilo, da bodo košarko igrali tudi na prostem, zlasti v pomladnih in poletnih mesecih. Z novim igriščem želijo obenem utrditi dolgoletno košarkarsko tradicijo mesta.

Občinski svet je poseg razglasil za javno koristen, saj bo prispeval k posodobitvi športnega kompleksa ter širši in kakovostnejši uporabi prostorov. V obrazložitvi sklepa so poudarili tudi pomen projekta za spodbujanje športne dejavnosti, družbenega vključevanja, druženja in dobrega počutja občanov. Kompleks Stella Matutina je sicer že vrsto let namenjen športnim in rekreativnim dejavnostim lokalne skupnosti.

Soglasje občinskega sveta še ne pomeni, da se dela lahko takoj začnejo. Sklep se nanaša samo na spremembo dovoljene namenske rabe območja, investitor pa mora pred začetkom gradnje pridobiti še gradbeno dovoljenje in nekatera druga soglasja.