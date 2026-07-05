Festival Števerjan pred vrhuncem

Letošnji, že 54. števerjanski festival narodno-zabavne glasbe, ki ga prireja društvo F. B. Sedej, bo danes, 4. julija, doživel vrhunec. Ob 17. uri bo namreč pod borovci na sporedu finale, na katerem se bo za zmago, kot je na petkovem uvodnem večeru sklenila strokovna komisija, potegovalo vseh osem nastopajočih ansamblov. Enega finalista - ansambel Obisk - je izbralo občinstvo.

Po petkovem polfinalnem večeru, na katerem so zaigrali ansambli Ekstaza, Škof, Hmelbojsi, Namig, Obisk, Jazbeci, Gajstni muzikanti in ansambel Miha Trčka, je bil včeraj čas za festivalsko veselico. Za veselo vzdušje, ki je marsikoga zvabilo na plesišče, je poskrbel Gorenjski kvintet.

Današnje tekmovanje bosta kot petkov večer vodila Valentina Oblak in Evgen Ban. Vsaka skupina se bo ponovno predstavila publiki z dvema skladbama, ki ju je že zaigrala v petek. Prva skladba je iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, druga skladba pa je popolnoma izvirna in jo ansambel prvič predstavi na števerjanskem odru.

Za današnji finale je potrebno nabaviti vstopnico. Otroci in mladi do 14. leta starosti lahko vstopijo brezplačno, predvideni so tudi posebni popusti za večje skupine. Vse uporabne informacije so na voljo na spletni strani: www.sedej.org. Vhod v bife s stojnicami s hrano in pijačo je prost. Med drugim bodo obiskovalci lahko okušali znamenitega števerjanskega piščanca, meso na žaru, palačinke, sladoled in vino števerjanskih vinarjev.