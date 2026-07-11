»Ko vidimo nasmehe otrok, je ves trud poplačan«

Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Zametki delovanja sicer segajo že v leto 1991, ko je v vasi nastal mladinski pevski zbor, ki je iz leta v leto rasel in zato zahteval bolj organizirano delovanje. O razvoju društva, pevskih in drugih dejavnostih, težavah in bodočih izzivih smo se pogovorili s predsednico društva Karen Ulian.

25 let delovanja predstavlja pomemben mejnik. Kako se je društvo v tem obdobju spremenilo in razvilo?

Od vsega začetka je bila zborovska dejavnost najpomembnejša: iz Mladinskega zbora Vrh sv. Mihaela se je razvila dekliška skupina, ki je nato prerasla v Vokalno skupino Bodeča Neža. Ob tem si je društvo vedno prizadevalo za ohranjanje tradicij v vasi, kot so cerkveno petje, praznik sv. Lovrenca, svetoivansko kresovanje, barvanje pirhov, božičnica in koledovanje z betlehemsko lučko miru. Priljubljena stalnica je postala tudi organizacija izletov po Sloveniji, po poteh pesnikov in pisateljev.