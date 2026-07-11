Pri Soči znanje izpopolnjujejo z masterkampi

Pri AŠD Soča niti poleti ne počivajo. Tako so tudi letos organizirali poletne treninge za najmlajše, že tretje poletje zapored pa so poskrbeli tudi za masterkampe, ki so jih letos še nadgradili.

Vse te dejavnosti so s pomočjo skupine SočaL (mladih sočanov, ki skrbijo za spletno podobo društva, a ne samo) predstavili na včerajšnji tiskovni konferenci na doberdobski občini.

Kot je pojasnila Julija Cotič, se je za podajalke in podajalce Soče posebno delo začelo še pred poletjem. V aprilu, maju in juniju so namreč izvedli tri specializirane cikle treningov, ki jih je vodila legenda slovenske odbojke in dolgoletni steber reprezentance Dejan Vinčić.

Ne le za najmlajše

Glavni organizator poletnih dejavnosti pri Soči je že več let domači trener Luca Milocco. Letošnji kamp za najmlajše je vodila Sofia Buna s Petro Coco.

Kot je pojasnil, so s tem začeli leta 2020, ko so se med pandemijo odločili, da mladim ponudijo odbojkarski kamp. Dejavnost je rasla, pred dvema letoma pa so se tako odločili, da poleti poskrbijo tudi za nekoliko starejše odbojkarje in odbojkarice, ki so v tem času zrasli. Tako so medse povabili Stefana Micolija, lani še Leonarda Renosta, letos pa so poskrbeli za kar štiri tedne masterkampov s štirimi različnimi strokovnjaki.

Konec junija so najprej prišli na vrsto fantje letnikov 2008-2010, ki so trenirali pod vodstvom Nicole Baldona, pomožnega trenerja pri Prati, ki je v letošnji sezoni napredovala v superlego. Sledil je teden za dekleta letnikov 2011-2014 pod vodstvom Stefana Micolija, trenerja v ženski A1-ligi (v prihodnji sezoni Perugie). Ta teden so bili znova na vrsti fantje, letnikov 2011-2014, ki so trenirali pod vodstvom Leonarda Renosta, trenerja in iskalca talentov pri Volley Trevisu, poletni program pa se bo sklenil prihodnji teden, ko bo Fabio Parazzoli, trener Talmassonsa, ki je v letošnji sezoni napredoval v A1-ligo, vodil dekleta letnikov 2008-2010.