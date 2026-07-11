Sodnice si počasi utirajo pot

Pretekli torek med zadnjo tekmo osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva med Švico in Kolumbijo v kanadskem Vancouvru je ob zamenjavah nogometašev na robu sredine igrišča dvigovala panoje s številkami odhajajočega in prihajajočega drobcena ženska. Za ovratnikom sinje majice je bil zapisan njen priimek: Garcia. Bila je tako imenovani četrti sodnik oziroma sodnica. Za njo je stala postavnejša, meter 83 centimetrov visoka asistentka, sodniška kolegica Tori Penso.

Katia Garcia je Mehičanka, Tori Penso Američanka, obe sta pripadnici države, prirediteljice prvenstva. Sta edini članici tako imenovanih centralnih sodnikov na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu. Centralni sodniki so tisti, ki jim je poverjeno sojenje nogometnih tekem. Skupno jih je 52, ženski sta le dve (ali 3,8 odstotka).

Tori Penso je na letošnjem prvenstvu sodila – kot glavna sodnica – dve tekmi: med Češko in Južno Afriko ter med Ekvadorjem in Nemčijo. Katia Garcia je »delila pravico« na eni tekmi, tisti med Tunizijo in Nizozemsko.

Gre za zgodovinske številke, bi kazalo na prvi pogled. Predvsem ob spoznanju, da so bila nogometna svetovna prvenstva moških reprezentanc za ženske sodnice vse do prejšnjega nogometnega prvenstva v Katarju tabu. Dotlej ni nobena ženska sodila tekmo moških reprezentanc na svetovnih prvenstvih. Led je – v neznosni katarski vročini - prebila francoska sodnica Stéphanie Frappart 1. decembra 2022 s sojenjem tekme med Kostariko in Nemčijo v kvalifikacijah za osmine finala.

Tudi vse tri letos sojene tekme ženskih sodnic so sodile v tako imenovani turnirski, kvalifikacijski del. Niso bile izločilnega značaja, čeprav je razburljiva tekma med Ekvadorjem in Nemčijo odločala o biti ali ne biti reprezentance južnoameriške države. Vse dosedanje izločilne tekme šestnajstine finala in osmine finala so sodili izključno moški sodniki, in ista sodniško-spolna pesem poje tudi v četrtfinalu. Tekmo med Francijo in Marokom je sodil Argentinec Facundo Tello, sojenje tekme med Španijo in Belgijo je bilo poverjeno Angležu Michaelu Oliveru, tekmo med Norveško in Anglijo bo sodil Francoz Clement Turpin, tisto med Argentino in Švico pa Portugalec Joao Pinhero.

In ženske? Doslej so (do sinoči) na svetovnem nogometnem prvenstvu odigrali skupaj 98 tekem. Z zadnjima dvema četrtfinaloma jih bo sto.

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