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Požar

Zagorela je kuhinjska napa picerije

Gasilci so pregledali stanje dimnika in ga trenutno čistijo

Petra Ciglic |
Gorica |
11. jul. 2026 | 11:44
    Zagorela je kuhinjska napa picerije
    Gasilci na delu (FOTO P.C.)
    Zagorela je kuhinjska napa picerije
    (FOTO P.C.)
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Danes okoli 10.30 je v piceriji Peperino na goriškem Korzu Italia zagorela kuhinjska napa. Zaposleni so se na dogodek hitro odzvali in z gasilnimi aparati sami pogasili večji del požara, nato pa preventivno poklicali gasilce.

Ob prihodu na kraj so gasilci pregledali objekt in ugotovili, da je dimnik nekoliko zamašen, zato so poskrbeli tudi za njegovo sanacijo.

Zaradi posredovanja in čiščenja dimnika ostaja Korzo Italia še vedno zaprt za promet na odseku od križišča z ulicama XXIV Maggio in IX Agosto do križišča z ulicama Locchi in Bellini.

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