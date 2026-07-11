Po nočni straži v zraku droni in helikopter

Požar v Repnu je pogašen. Ognjeni zublji, ki so se vneli včeraj (v petek) malo po 13. uri, so uničili sedemnajst hektarjev gmajne in kraškega rastja. Ognjeno stihijo so gasilci, prostovoljci civilne zaščite in helikopterji obvladovali do večrnih ur, ko jim je uspelo požar omejiti. Na delu je bilo 76 prostovoljcev protipožarnih enot civilne zaščite in članov prostovoljnih gasilskih društev z 28 vozili. Pomoč je na prišla z Milj, Trsta, Brega, Krasa in Laškega.

Prostovoljci so na pogorišču ostali vso noč, tla so zalivali z vodo in pazili, da se še kje ne bi vnelo. Med 7. in 8. uro se je na prizorišče vrnil helikopter in iz zraka zalil dele pogorišča na Poklonu, kjer je še tlelo. Gasilci pa so območje pregledali z brezpilotnimi letalniki s termokamero. Z njimi so se prepričali, da na območju ni več aktivnih žarišč. Reševalcem je pomagala tudi nočna ploha.

Gasilci in prostovoljci civilne zaščite ostajajo v pripravljenosti v štabu, ki so ga uredili pri Repenskem nogometnem igrišču Darka Škabarja. Dogajanje še naprej budno spremlja županja Občine Repentabor Tanja Kosmina. Kot je povedala za Primorski dnevnik, v požaru ni nastala materialna škoda, prav tako se ni nihče poškodoval. Skupila jo je le narava.