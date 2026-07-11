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Požar

Po nočni straži v zraku droni in helikopter

Med Repnom in Colom je pogorelo sedemnajst hektarjev rastja, požar je pogašen, civilna zaščita je vso noč stražila na pogorišču

Spletno uredništvo |
Repen |
11. jul. 2026 | 11:20
    Po nočni straži v zraku droni in helikopter
    Zublji so med Repnom in Colom uničili približno šest hektarjev gmajne in kraškega rastja( Fotodamj@n )
    Po nočni straži v zraku droni in helikopter
    Na delu je bilo 76 prostovoljcev protipožarnih enot civilne zaščite in članov prostovoljnih gasilskih društev( Fotodamj@n )
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Požar v Repnu je pogašen. Ognjeni zublji, ki so se vneli včeraj (v petek) malo po 13. uri, so uničili sedemnajst hektarjev gmajne in kraškega rastja. Ognjeno stihijo so gasilci, prostovoljci civilne zaščite in helikopterji obvladovali do večrnih ur, ko jim je uspelo požar omejiti. Na delu je bilo 76 prostovoljcev protipožarnih enot civilne zaščite in članov prostovoljnih gasilskih društev z 28 vozili. Pomoč je na prišla z Milj, Trsta, Brega, Krasa in Laškega.

Prostovoljci so na pogorišču ostali vso noč, tla so zalivali z vodo in pazili, da se še kje ne bi vnelo. Med 7. in 8. uro se je na prizorišče vrnil helikopter in iz zraka zalil dele pogorišča na Poklonu, kjer je še tlelo. Gasilci pa so območje pregledali z brezpilotnimi letalniki s termokamero. Z njimi so se prepričali, da na območju ni več aktivnih žarišč. Reševalcem je pomagala tudi nočna ploha.

Gasilci in prostovoljci civilne zaščite ostajajo v pripravljenosti v štabu, ki so ga uredili pri Repenskem nogometnem igrišču Darka Škabarja. Dogajanje še naprej budno spremlja županja Občine Repentabor Tanja Kosmina. Kot je povedala za Primorski dnevnik, v požaru ni nastala materialna škoda, prav tako se ni nihče poškodoval. Skupila jo je le narava.

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