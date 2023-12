Zgodaj dopoldne je prišlo do nesreče pri Kostnici na Oslavju, v kateri se je poškodoval kolesar. Po vsej verjetnosti v nesrečo ni bil vpleten nihče drug.

Na kraj nesreče sta prihitela rešilec iz Gorice in reševalni helikopter. Moškega so oskrbeli in ga z rešilcem odpeljali v goriško bolnišnico, od koder so ga s helikopterjem odpeljali v videmsko bolnišnico v hudem zdravstvenem stanju.