Kolesarjem tudi poljske poti

Kolesarjem želijo ponuditi priložnost, da se zapeljejo tudi po poljskih poteh in uživajo v naravi. V Sovodnjah se nadaljuje izvajanje kolesarskega načrta Biciplan, s katerim nameravajo povezati vse vasi v občini in zagotoviti kolesarjem čim več možnosti varnega kolesarjenja. Občinska odbornica Alenka Florenin pojasnjuje, da imajo letos na voljo 50.000 evrov, na podobno vsoto računajo tudi prihodnje leto. »Odločili smo se, da bomo začeli urejati tudi nekatere poljske poti, ki so v občinski lasti. Ena izmed teh za goriškim letališčem povezuje Štradalto s Potjo na Roje; po ureditvi ne bo namenjena samo kolesarjem, temveč tudi pešcem,« razlaga Alenka Florenin in pojasnjuje, da so evidentirali še nekaj drugih poljskih poti, katerih lastnino ravnokar preverjajo. Odbornica vsekakor zagotavlja, da ne nameravajo graditi novih poti, temveč želijo ovrednotiti že obstoječe, ki so jih v preteklosti domačini veliko več uporabljali in so bile zatem v marsikaterem primeru opuščene.