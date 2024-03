Kolesarska dirka prinaša tudi zapore

V torek, 19. marca, bo na sporedu prva Velika nagrada Brda-Collio, čezmejna kolesarska dirka, na kateri bo nastopilo 176 kolesarjev iz tridesetih držav. Potekala bo po ozemlju občin Brda, Krmin, Moš in Števerjan, njen organizator bo mebloJOGI cycling team - Kolesarski klub Nova Gorica.

Dirka, ki jo prirejajo prvič, je uvrščena v mednarodni koledar svetovne kolesarske zveze v kategoriji UCI class 1.2. Traso dirke bodo odvozili 10 krat, kar povečuje njeno zanimivost, saj bodo gledalci videli kolesarje vsakih 20 minut. Na dirki bo nastopilo trideset ekip iz štirinajstih držav, medtem ko bo tekmovalcev 176. Start bo ob 11. uri na Dobrovem, od koder se bodo kolesarji odpravili proti Medani. Na Plešivem bodo prečkali državno mejo, nakar se bodo po Prevali peljali proti nekdanjemu mejnemu prehodu v Vipolžah, od koder se bodo spet povzpeli na Dobrovo. Dirka bo skupno dolga 150 kilometrov.

Ceste bodo zaprli ob 10.30

V času trajanja dirke bo na celotni trasi (tako na slovenski kot tudi na italijanski strani državne meje) veljala popolna zapora. Ceste, po katerih bo speljana dirka bodo zaprli ob 10.30, medtem ko jih bodo ponovno odprli predvidoma ob 15. uri. Dirko bodo v neposrednem prenosu predvajali tudi na MMC RTV SLO 2.

Z Občine Brda pozivajo občane in obiskovalce naj z namenom nemotenega poteka dogodka in zagotavljanja varnosti ne parkirajo svojih vozil na območju Gradu Dobrovo v ponedeljek in torek, 18. in 19. marca. Obenem pozivajo gledalce in še zlasti domačine, naj se odločijo za trajnostno mobilnosti in naj se na ogled dirke odpravijo peš oz. s kolesom.

Z dirkami do razpoznavnosti

Brda so bila v prejšnjih letih že nekajkrat prizorišče prestižnih kolesarskih dirk. Med lanskim poletjem se je v Novi Gorici začela prva etapa Dirke po Sloveniji, ki se je zatem nadaljevala po Gorici, Pevmi in Oslavju proti Dobrovemu.

Še bolj odmevna je bila čezmejna etapa italijanskega Gira, ki je potekala v nedeljo, 23. maja, 2021. Dirka se je začela v Gradežu, od koder so se kolesarji najprej odpravili do Debele griže in zatem v Brda, kjer so opravili tri čezmejne kroge, nakar so zdrveli po Števerjanu in Oslavju proti Gorici, kjer je bil postavljen cilj. Brda so poleg tega gostila še zaključno etapo ženskega Gira julija 2021, ko je bil start postavljen v Koprivnem in cilj v Krminu.

Mednarodne dirke prispevajo k večji turistični razpoznavnosti Brd, ki jih sicer v vse večjem številu obiskujejo tudi amaterski kolesarji. Ravno pomlad je eden izmed najlepših letnih časov za obisk Brd s kolesom, še zlasti, ko cvetijo češnje.