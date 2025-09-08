Kolesarska karavana miru iz Nove Gorice v Nemčijo

V Novi Gorici je danes zjutraj svojo pot pričela četrta kolesarska karavana European Peace Ride, ki si je za svoj štart izbrala Trg Evrope, cilj pa bo dosegla v Chemnitzu. Kolesarje sta na Trgu Evrope pozdravila župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel in direktorica javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek. Projekt je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Chemnitz 2025. Iz Nove Gorice jih je startalo 23, na Bavarskem se jih bo pridružilo še 180, kolesarili bodo iz Slovenije skozi Avstrijo, Poljsko, Češko do Nemčije.

S Chemnitzem zavod GO! 2025 sodeluje v več kulturnih projektih. Skupaj so med drugim organizirali predstavitev obeh prestolnic v Evropskem parlamentu in pripravili dokument o 40 letih pobude Evropska prestolnica kulture.

Jutri na vrsti še tekači

Jutri ob 11. uri bo Novo Gorico obiskal še tekaški dogodek Lauf KulTour, ki prav tako povezuje Chemnitz 2025 in GO! 2025 in je ena najbolj prepoznavnih športno-kulturnih akcij v Nemčiji. Skupina tekačev v štafetnem teku prepotuje več tisoč kilometrov, pri tem pa povezuje kraje, ljudi in skupnosti.