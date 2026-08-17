Kolesarstvo poskočilo s pandemijo in uspehi zvezdnikov

Visoke poletne temperature ne strašijo kolesarjev na Goriškem. To potrjujejo tudi v prodajalnah koles, ki smo ju obiskali v teh dneh v Gorici in Solkanu. Kolesarstvo ima na Goriškem dolgo in bogato tradicijo. Edina kolesarska trgovina v mestu je trgovina E. Cuk, katere začetki segajo v leto 1903. Obiskali pa smo tudi novejšo prodajalno Velocenter v Solkanu, ki sicer deluje v okviru podjetja Velo, ki ima več podružnic po Sloveniji. V obe trgovini zahajajo kupci z obeh strani meje. V obeh prodajalci opažajo, da je velik zagon kolesarstvu dalo obdobje covida-19.

Ponudba za raznolike stranke

V osemdesetih in devetdesetih letih so številni prebivalci takratne Jugoslavije in nato Slovenije prihajali v Gorico po izdelke, ki jih doma niso mogli kupiti ali pa so bili bistveno dražji, pravijo v trgovini Cuk. Danes so razlike precej manjše. Ponudba se je izenačila, razlike med cenami pa so večinoma odvisne od posameznih blagovnih znamk in akcij. »Še vedno obstajajo dolgoletne stranke, ki ostajajo zveste trgovini že več desetletij, hkrati pa prihajajo tudi novi kupci, med njimi številni Slovenci, občasno tudi kaki zunanji obiskovalci, večinoma Avstrijci ali Nemci,« nam povedo v prodajalni. Zanimive so tudi razlike med slovenskimi in italijanskimi kupci. Po opažanjih goriških prodajalcev so Slovenci bolj usmerjeni v športno kolesarjenje in so pripravljeni več vlagati v tehnično opremo, tudi za otroke. Italijanski kupci so bolj raznoliki. En del jih posega po vrhunski športni opremi, drugi pa uporabljajo predvsem mestna kolesa za vsakodnevno mobilnost. V trgovini na Cavourjevem trgu kot primer dobre prakse navajajo slovensko stran meje, kjer občine vlagajo v urejanje naravnih stez in infrastrukture za gorske kolesarje. Na italijanski strani za številne poti še vedno skrbijo predvsem prostovoljci, na primer na Kalvariji.

Ker se trgovina nahaja v mestnem središču, jo obiskujejo zelo različni kupci: od tistih, ki uporabljajo mestna kolesa za vsakodnevne opravke, pa tudi številni rekreativni in športni kolesarji. V zadnjih letih opažajo izrazit porast zanimanja za tako imenovana gravel kolesa, ki združujejo lastnosti cestnih in gorskih koles ter omogočajo vožnjo po makadamskih poteh in vinogradniških stezah.

Poleg prodaje ponujajo celovit servis za klasična in električna kolesa, od menjave zračnic in verig do nastavitve menjalnikov, zavor, montaže dodatne opreme in popravil električnih pogonov. Zastopajo številne priznane blagovne znamke cestnih, gorskih, mestnih in električnih koles.

Pomembna je tudi oprema

Kolesa prodajajo in popravljajo tudi v poslovalnici Velocenter v Solkanu, ki deluje v okviru podjetja Velo. Največ povpraševanja beležijo pri električnih gorskih in mestnih kolesih. Velo je eno najstarejših slovenskih podjetij na področju prodaje koles in motornih koles, katerega korenine segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja. Danes ima po Sloveniji mrežo lastnih in franšiznih trgovin. Kupci veliko pozornosti namenjajo tudi materialom okvirjev, kakovosti komponent in varnostni opremi, predvsem čeladam. Ogrodje je navadno aluminijasto ali karbonsko, za skakalce in kros pa uporabljajo tudi jeklene okvirje. »Stranke prihajajo predvsem iz okolice, nekaj pa je tudi Italijanov, ki običajno že vedo, kaj iščejo,« pravi prodajalec, ki skrbi tudi za popravila.

Veliko spremembo je prinesla epidemija covida-19, se strinjajo tako v goriški kot v solkanski trgovini koles. Tudi uspehi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča nedvomno prispevajo k priljubljenosti kolesarstva, ocenjuje sogovornik v Velo centru v Solkanu. Med pandemijo so ljudje imeli več časa in so iskali način za gibanje na prostem in množično kupovali nova kolesa. »Povpraševanje je bilo tako veliko, da je v določenem trenutku pomenilo celo krizo za nas. Močno se je povečala proizvodnja koles, potem so se napolnila skladišča, cene pa začele padati,« se spominjajo v goriški trgovini. Dodaten zagon so v Italiji dali tudi državni nakupi oziroma subvencije za običajna in električna kolesa v letih 2020 in 2022.

Prav električna kolesa predstavljajo največji razvojni preskok zadnjih let. Čeprav so na trgu prisotna že dolgo, so po epidemiji postala množični izdelek. Danes segajo njihove cene od približno 1300 pa vse do 15.000 evrov, odvisno od namena uporabe in kakovosti opreme. Pred leti je bilo električno kolo pogosto razumljeno kot pripomoček za manj pripravljene kolesarje, danes pa je postalo povsem običajna izbira. »Pri gorskih kolesih celo prevladujejo električni modeli, saj omogočajo lažje premagovanje dolgih in strmih vzponov,« nam še pojasnijo v trgovini Cuk.