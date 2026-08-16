Branko Lakovič išče izgubljene Jadranove fotografije

Kot smo že poročali, slavi letos AŠZ Jadran 50-letnico delovanja. Ob okroglem jubileju je izpod peresa neutrudnega športnega novinarja Branka Lakoviča že začela nastajati publikacija, ki bo bo v značilnem avtorjevem slogu polna statističnih podatkov, opisov ključnih trenutkov Jadranove zgodovine in fotografij. Ravno pri slednjih pa se je pojavila nepričakovana ovira, saj je veliko originalnih posnetkov »izginilo«. Zato Lakovič prosi osebo ali društvo, naj mu čim prej vrne kuverto s posojenimi fotografijami. Kontakt po telefonu 3491784412 ali po elektronski pošti lakovic.branko@gmail.com.