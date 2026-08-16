Višek praznika sv. Roka z bogoslužjem

Praznik vaškega zavetnika sv. Roka se danes v Nabrežini zaključuje. Nedeljsko jutro bo uvedlo slovesno bogoslužje: ob 9.30 bo sveta maša, kateri bo sledila procesija po vaških ulicah. Med 16. in 19. uro si bo mogoče ogledati zvonik farne cerkve, ob 17. uri pa bo na župnijskem vrtu okrogla miza posvečena suhogradnji z arhitektom Danilom Antonijem.

Živo bo tudi na Sokolovem igrišču, kjer bodo med 18. in polnočjo prisotni sejemski kramarji društva Cose di vecchie case. Ravno tam bo ob 19. uri nastop Pihalnega orkestra Breg, ob 20.30 pa bodo praznik sklenili glasbeniki skupine Rujni muzikanti.

Od 18. ure bodo še danes delovali kioski s hrano in pijačo. Proizvode bodo v sodelovanju s Kmečko zvezo ponujali domači vinogradniki, pridelovalci, rokodelci in kmetovalci, ter tisti iz občin Ilirska Bistrica in Komen.