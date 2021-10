Količine škodljivih snovi »alarmantne«

»Asfaltno bazo je treba takoj zapreti,« vztrajajo v Civilni iniciativi Vrtojba, ki je bila pred dvema letoma ustanovljena z namenom, da se v njihovem kraju ta obrat zapre. Deluje namreč v neposredni bližini hiš in znatno vpliva na kakovost bivanja v kraju, opozarjajo. Temu pritrjujejo tudi nedavne meritve, ki jih je v kraju izvedla organizacija Alpe Adria Green. Analiza vzorcev zemlje, zraka in vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Novem mestu, v poročilu pa povzel magister kemije Tomaž Ogrin, kaže na alarmantne količine zdravju škodljivih snovi predvsem v zemlji.Organizacija Alpe Adria Green se je skupaj s Civilno iniciativo Vrtojba, društvom EkoŠtandrež iz Štandreža ter Občine Šempeter -Vrtojba odločila za izdelavo ocene kakovosti življenja v Vrtojbi in njeni okolici. »Negativni vplivi na okolje, ki jih povzroča asfaltna baza, verjetno segajo vse do bližnjega Štandreža, na kar so nas opozorili kolegi iz društva EkoŠtandrež,« so junija ob začetku omenjenih aktivnosti sporočili iz Alpe Adria Green. Pod drobnogled so vzeli prašne delce PM2,5, PM10, iz vodnjakov v vasi so vzeli vzorce vode, iz tal pa vzorce zemlje za kemijsko analizo.»Naše stališče je enako: v kolikor asfaltna baza prekomerno obremenjuje okolje – s snovmi, hrupom ali smradom, bi jo bilo potrebno takoj zapreti. To bomo zahtevali od ustreznih organov,« je včeraj povedal župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk.

Vzorec zemljine, odvzet iz površja in globine desetih centimetrov kmetijske zemlje, je pokazal vsebnost zdravju močno škodljive snovi iz velike skupine poliaromatskih ogljikovodikov (PAH): benzo(ghi)perilena in indeno(1,2,3-cd) pirena. »Obe spojini, ki sta po dokazani količini pomembni onesnaževali in zdravju nevarni onesnaževali v skupini PAH, nedvomno izvirata iz izpustov asfaltne baze, saj baza deluje že več deset let,« v avtorskem poročilu ugotavlja magister kemije Tomaž Ogrin, sicer zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ogrin opozarja, da ocena onesnaženosti zemlje s PAH, ki vključuje tudi vrtove, znaša 1,82 kilograma Pah na deset hektarjev površine, »kar je alarmantna količina«. Nadalje pojasnjuje, da so se ti strupi nalagali na kmetijske površine in vrtove nalagali iz zraka, v katerega jih spušča asfaltna baza Vrtojba. Zaradi tehnologije proizvodnje asfaltnih mešanic pa je moč predpostaviti še velike vsakodnevne količine PAH v zraku, v neposrednem okolju stanovanjskih hiš, katerih del se odloži na kmetijskih površinah, v poročilu ugotavlja Ogrin in pri tem opozarja na ugotovitve NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje), da se PAH oprimejo prašnih delcev izjemno majhnih dimenzij, kot so PM 2,5, ki gredo skozi pljuča v krvni obtok. Zaradi vsega naštetega glede vpliva na zdravje ljudi, strokovnjak opozarja, da je treba asfaltno bazo Vrtojba takoj zapreti.