Komedija za dobro voljo in razmislek

AA, BB in CC so trije protagonisti zadnje produkcije dramske družine F.B. Sedej Pica za dva, ki je bila krstno na ogled v soboto v števerjanskem župnijskem domu. Trije glavni junaki so pribežniki, ki se znajdejo v denarni stiski, ko jim sreča pomežikne: na telefon, ki nikoli ne zvoni, ker jih v novi državi nihče ne pozna, po pomoti pokliče par, ki išče picerijo. Trojica vidi v tem lepo priložnost, da zasluži nekaj denarja. Tako se odločijo, da bodo paru postregli, toda kaj, ko še nikoli niso pekli pice. »Našim junakom, trem pribežnikom z vzhoda, s problemom azila, s problemom dela, najemnine in preživetja sploh, ti dve pici predstavljata prelomnico v življenju. Dve pici, ki jim omogočata, da globlje spoznajo bližnjega, drug drugega in same sebe,« je v gledališkem listu zapisal režiser Franko Žerjal. Ob Mateju Pintarju (AA), Jakobu Leopoliju (BB) in Simonu Komjancu (CC) so nastopili še Ilaria Bergnach (ona), Nikolaj Pintar (on), Sara Miklus (žena) in Martin Komjanc (natakar).

Komedija, ki je nastala po literarni predlogi Fausta Paravidina, je tako na premieri kot na prvi ponovitvi v nedeljo s svojo duhovitostjo in aktualnostjo požela pravi uspeh. »Poseben in drugačen svet se nam predstavi v tej igri, polni iskrive duhovitosti. In vendar je to svet ljudi, ki so zapustili svojo domovino, v kateri skoraj vedno divja vojna, kjer vladata lakota in revščina. Odšli so, zato da bi uresničili svoje sanje o boljšem svetu, o svetu, kjer bi lahko v miru delali in živeli,« je še zapisal režiser, ki se s to predstavo poslavlja od svoje velike ljubezni: gledališča.