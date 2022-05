Komelovci »zlati« na Naši pesmi

Mešani mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorice je med vikendom doživel nov tekmovalni uspeh. Na državnem tekmovanju slovenskih zborov Naša pesem v Mariboru so v kategoriji mešanih zborov prejeli zlato plaketo. Uvrstili so se na tretje mesto s točkovanjem 92,7. Prejeli so tudi dve posebni nagradi, in sicer nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe in nagrado za najboljšo zasedbo, ki je prvič nastopila na Naši pesmi.

Tako za zbor kot za njegovega dirigenta Davida Bandlja gre namreč za prvi nastop na Naši pesmi. Komelovci so nastopili s sledečim programom: Fair Phyllis (John Farmer), Warum ist das licht gegeben dem muesehligen (Johannes Brahms), ter The shadow (Tadeja Vulc). V primeru zadnje skladbe gre za prvo izvedbo v Sloveniji.